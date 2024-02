La mamma di Giò Giò a Sanremo: “Dedico questi fiori alla mia Napoli, bella e galante”

Ospite della prima serata del Festival di Sanremo, Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, oltre a ricordare il figlio ucciso barbaramente lo scorso 31 agosto in piazza Municipio non ha perso l’occasione per rivolgere un pensiero alla sua Napoli.

Mamma di Giovanbattista Cutolo a Sanremo: dedica a Napoli

“Si può morire a 24 anni per un motorino parcheggiato male? Sì, si può morire. È accaduto lo scorso 31 agosto quando Giovanbattista Cutolo è stato ucciso con 3 colpi di pistola da un ragazzo di 16 anni. È successo a Napoli ma poteva succedere ovunque” – ha detto Amadeus.

“Giò Giò è morto per difendere un amico. Era un musicista, suonava il corno, grande talento dell’Orchestra Scarlatti. Uno dei suoi sogni era quello di suonare proprio qui, a Sanremo. Se non ci fosse stata quella maledetta notte, sono sicuro che il suo sogno si sarebbe avverato. Ma la sua anima gentile, la sua bellezza sono qui. Dobbiamo trasformare la sua assenza in una dichiarazione d’amore verso la vita” – ha continuato, chiamando con sé sul palco dell’Ariston la signora Daniela.

Con il pubblico interamente in piedi per Giò Giò, la donna ha iniziato a leggere alcuni versi a lui dedicati, ricordando il suo talento, il suo sogno di esibirsi a Sanremo e concludendo la lettera con un affettuoso saluto: “Ciao Giò Giò, ti amiamo tutti. Ciao ammore mio”.

Mostrando i fiori di Sanremo, ricevuti dalle mani di Amedeus, Daniela ha poi dichiarato: “Dedico questi fiori alla mia terra, Napoli, dove ci sono persone aristocratiche e galanti. Io e mio figlio siamo la rappresentanza di questa bella Napoli. Li dedico a mia figlia, agli amici di Giò Giò, alla giustizia”.