È record di ascolti per il Festival di Sanremo: con Amadeus oltre 10 milioni di spettatori

Si è chiusa con successo la prima serata del Festival di Sanremo: la quinta edizione condotta da Amadeus già al suo esordio ha battuto ogni record, superando anche gli ascolti degli anni precedenti. Tutte le 30 canzoni in gara sono state presentate e non sono mancati ospiti d’eccezione.

Ascolti della prima serata del Festival di Sanremo: è record

La puntata d’esordio della kermesse canora più importante d’Italia è stata vista da 10.561.000 telespettatori, pari al 65,1% di share. Nello specifico, nella prima parte (dalle 21:25 alle 23:31) si registrano 15.075.000 spettatori (64,34% di share) mentre nella seconda (fino a chiusura del Festival) se ne contano 6.527.000 (51.11% di share).

Si tratta dello share medio della serata più alto di Sanremo dal lontano 1995 che supera persino il dato dello scorso anno: nel 2023 la serata di debutto di Sanremo aveva ottenuto il 62,5% di share. Numeri che confermano il successo di Amadeus, il conduttore e direttore artistico che ha avuto il merito di innovare il Festival, avvicinandolo anche alle giovani generazioni.

Al suo fianco un co-conduttore d’eccellenza: Marco Mengoni, il celebre cantante nonché vincitore dello scorso anno che ha incantato il pubblico con il suo medley. Molto atteso, inoltre, l’arrivo sul palco dell’Ariston degli artisti campani in gara: Geolier, The Kolors e BigMama. Non sono mancati da parte degli artisti tentativi di veicolare, attraverso la musica, messaggi importanti: è successo con i La Sad, che hanno affrontato il doloroso tema della depressione, ma anche con Dargen D’Amico che ha invocato la fine della guerra.

La canzone italiana, nella serata di ieri, ha dominato la classifica auditel, stracciando tutte le altre trasmissioni in programmazione. Le Iene, su Italia 1, ha totalizzato 819.000 spettatori pari al 4,33% di share mentre In Vacanza su Marte, su Canale 5, ha ottenuto uno share del 3,34%. Cartabianca, su Rete 4, ha registrato uno share dell’1,99% e Man on Fire, su Rai 2, dell’1,82%.