Sanremo, programma e ospiti della seconda serata: ci sono anche i ragazzi di Mare Fuori

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 20:40 su Rai 1, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo: di seguito il programma e i nomi degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston, successivamente sarà poi resa nota la scaletta d’uscita dei cantanti in gara.

Sanremo: programma, ospiti e scaletta seconda serata

Questa sera saranno soltanto 15 gli artisti ad esibirsi con i loro brani mentre i restanti 15 big presenzieranno ugualmente al Festival in veste di presentatori: saranno loro stessi ad annunciare l’ingresso dei loro colleghi sul palco. I nomi e l’ordine di uscita saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina.

A prendere il posto di Marco Mengoni, nelle vesti di co-conduttrice, sarà un’altra grande cantante italiana: Giorgia che celebrerà proprio all’Ariston i 30 anni di E poi, affiancando Amadeus per tutta la serata. Non mancheranno grandi ospiti, anche di rilievo internazionale come l’attore John Travolta e il pianista Giovanni Allevi.

Spazio ai successi cinematografici e televisivi con l’arrivo di Leo Gassman, che presenterà il film tv Califano, e gli attori del cast di Mare Fuori, la serie partenopea dei record, che prendono parte alla kermesse canora più importante d’Italia per il secondo anno consecutivo. Infine, la Nuova Orchestra Santa Balera celebrerà i 70 anni di Romagna Mia. In piazza Colombo si esibirà Rosa Chemical e sulla nave Costa Smeralda ci sarà Bob Sinclar.

Il debutto del Festival, intanto, ha raggiunto numeri record: la puntata d’esordio di Sanremo ha conquistato, infatti, uno share del 65,1% con 10.561.000 spettatori, battendo anche l’edizione dello scorso anno. Numeri che confermano il successo della direzione di Amadeus che ha portato una ventata di innovazione all’interno della kermesse, avvicinandola anche alle giovani generazioni.

Anche nella terza serata tutti gli artisti saliranno sul palco, o per esibirsi o per presentare gli altri cantanti in gara. Venerdì 9 febbraio spazio alla serata delle cover e sabato 10 febbraio si terrà il gran finale con la proclamazione del vincitore.