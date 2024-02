Sanremo, Geolier tra le prime 5 posizioni: annunciata la prima classifica definitiva

Momenti finali dell’ultima serata del Festival di Sanremo: prima di decretare il podio di questa 74esima edizione Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti che si sono posizionati tra la sesta e la trentesima posizione della classifica definitiva. Insieme a Fiorello, co-conduttore del gran finale, ha annunciato la riapertura del televoto.

Ultima serata di Sanremo: la classifica dal 6° al 30° posto

Quella di quest’anno è stata sicuramente una finale emozionante, probabilmente tra le più seguite della storia del Festival, proprio come successo per le serate precedenti. Tutti i 30 big in gara si sono esibiti con i loro brani lasciando spazio poi ad uno dei momenti più attesi in assoluto: la lettura della classifica, al momento mancante soltanto delle prime 6 posizioni.

Di seguito la classifica dalla sesta posizione alla 30esima:

Non ancora annunciato; Non ancora annunciato; Non ancora annunciato; Non ancora annunciato; Non ancora annunciato; Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr. Rain Santi Francesi Negramaro Dargen D’Amico Ricchi e Poveri BigMama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad Bnkr44 Sangiovanni Fred De Palma.

I 5 artisti, con i rispettivi codici di voto, che si giocano la vittoria sono: Irama (01), Ghali (02), Angelina (03), Geolier (04), Annalisa (05). Un risultato che conferma in parte quello della classifica provvisoria annunciata a inizio serata che vedeva tra le prime 5 posizioni (in ordine): Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Irama.