“Hai rubato la vittoria”, la giornalista chiede scusa a Geolier: “Me ne pento, mi dispiace”

È stata forse una delle parentesi più brutte di questo Festival di Sanremo appena concluso quella che vede Geolier accusato da una giornalista di “aver rubato” la vittoria ad altri artisti durante la serata delle cover: lei è Marzia Forni che, travolta da un’ondata di insulti e polemiche, ha voluto chiarire la situazione, porgendo le sue scuse al rapper.

“Hai rubato la vittoria”: le scuse della giornalista a Geolier

“Non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri? Oggettivamente c’erano delle esibizioni come quella di Skin con i Santi Francesi o Angelina Mango che sinceramente, con tutto il rispetto, fossi in te mi sentirei un po’ a disagio chiedendomi ‘ma come, ho vinto io in confronto a loro?'” – questa la domanda posta in conferenza stampa dalla giornalista.

La stessa ha, poi, rincarato la dose alludendo ad un eventuale televoto pilotato per l’artista: “Chiariscimi solo questa cosa, girano voci (che come tali sono voci e ho bisogno che tu possa confermare o smentire) che tu o chi per te abbia fatto dei tutorial su come votare con 5 sim diverse”.

Elegante e pacata la risposta di Geolier che ha replicato: “Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda sinceramente. Non so che dirti veramente. Alla fine io ho una fanbase che mi ha sempre supportato, lo ha sempre fatto, non solo a Sanremo. Io mi sono esibito semplicemente. Non mi sento di aver rubato, è una brutta parola questa“.

Attraverso un video, diffuso sui canali social, la Forni ha deciso di chiedere scusa per le sue parole fuori luogo: “Faccio questo video perché non riesco a rispondere a tutti i messaggi che stanno arrivando, anzi ho dovuto bloccare i commenti al post perché ho ricevuto insulti, minacce e auguri di morte“.

“Io penso che sia stato travisato tutto quello che ho detto. Sicuramente ho posto male la domanda, di questo me ne pento, veramente mi dispiace. Ho utilizzato in maniera impropria il termine “rubare”. Avrei potuto porre la domanda diversamente chiedendo a Geolier se avesse ritenuto altre esibizioni della sera delle cover più meritevoli della sua. Ci sono state esibizioni emozionanti, da pelle d’oca, parlo dei Santi Francesi, di Angelina Mango, di BigMama. Sono state tante di altissimo livello. Non voglio dire che quella di Geolier non lo sia stata, assolutamente, ma sto dicendo che paragonata a loro, forse avrebbero meritato altri. Sicuramente mi sono espressa male ma il senso era questo”.

“Poi mi sono agganciata a un altro discorso, vale a dire poiché in sala stampa nella serata cover la maggior parte dei colleghi si erano espressi a favore di Angelina, semplicemente mi chiedevo a livello di numeri come fosse possibile che nonostante questo spostamento verso di lei comunque con il televoto lui avesse vinto così tanto. Sapevo fosse popolare ma non pensavo lo fosse così tanto quindi mi sono semplicemente interrogata su come funzionasse il televoto”.

“Prendendo notizie qua e là che ovviamente lasciano il tempo che trovano, si è parlato di call center, dei suggerimenti di utilizzare più sim. Siccome a me non piace parlare del più e del meno, ho avuto l’occasione di incontrarlo e semplicemente l’ho chiesto al diretto interessato perché credo sia questo il modo di lavorare cioè non prendere delle voci ma chiedere. Ho chiesto a lui e mi ha detto che di questo discorso delle sim non sapeva nulla e che semplicemente ha una grande fanpage, mettendo a tacere voci che comunque giravano. Tante persone mi hanno domandato perché avesse vinto lui quella sera, io ho fatto semplicemente il mio mestiere”.

“Sono d’accordo con tutti voi che avrei potuto evitare il termine rubare, l’ho detta male e per questo vi chiedo scusa. Passare per persona razzista francamente però mi ha lasciato allibita. Chi mi conosce sa che potrei essere tutto tranne che questo. Adoro la canzone napoletana, adoro Eduardo De Filippo, non ho nulla né contro il napoletano né contro Geolier che è un ragazzo che vorrei conoscere. Io sono qui per parlare di musica che già conosco ma anche, grazie ad Amadeus, di conoscere nuovi artisti. Vi prego di smetterla soprattutto con insulti vari che non andrebbero mai fatti a nessuno, non ho nulla contro Geolier, la mia era solo una valutazione sulle cover di quella serata, secondo me altri artisti meritavano la vittoria e la sua non mi ha lasciata particolarmente emozionata, tutto qui”.