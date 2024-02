Il figlio di Amadeus pazzo di Geolier: “Lo adoro tantissimo. Al primo posto per me c’è lui”

Nonostante le varie polemiche, il tifo per Geolier è arrivato non solo da Napoli ma da tutta Italia e persino dalle poltrone del teatro Ariston, proprio lì dove si sono mossi vergognosi fischi: a sostenere il rapper partenopeo c’è sempre stato José, figlio di Amadeus, che avrebbe voluto vederlo trionfare in cima alla classifica.

José, il figlio di Amadeus pazzo di Geolier a Sanremo: “Lo adoro”

“La prima canzone che ho ascoltato in assoluto è stata quella di Fred De Palma. Il primo artista che ho amato è stato subito, di primo impatto, Geolier. Lo adoro tantissimo. La mia Top 5 delle canzoni in gara è questa: I p’me, tu p’te di Geolier, Casa Mia di Ghali, La Noia di Angelina Mango, Un ragazzo e una ragazza dei The Kolors e Pazza di Loredana Bertè” – ha detto il giovane in un’intervista rilasciata ad Andrea Conti di Fqmagazine.it.

Anche José, dunque, come la grande maggioranza dei napoletani, ha sperato fortemente nella vittoria di Geolier, superato all’ultimo step da Angelina Mango. Nonostante si sia guadagnato il titolo di artista più “televotato” di sempre nella storia di Sanremo, il rapper partenopeo sembra non aver ricevuti consensi soprattutto dalla sala stampa, che pare gli abbia remato letteralmente contro lasciandosi andare anche a comportamenti vergognosi.

Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo – al contrario di quanti hanno addirittura lasciato le poltrone durante la serata delle cover quando Geolier è tornato sul palco da vincitore – ha sempre esultato per i suoi successi: le telecamere lo hanno ripreso mentre celebrava il primo posto del rapper nella classifica provvisoria. Proprio a lui, durante l’esibizione della serata finale, Geolier ha stretto la mano.