Geolier alla Federico II, il rettore: “Racconterà la sua storia agli studenti, è un esempio”

Dopo il successo (di pubblico) di Sanremo è sempre più Geolier mania. Il rapper napoletano arrivato secondo nell’ultima edizione del Festival ha fatto tanto parlare di sé in questa lunga settimana ligure, tra il caso stampa e la canzone “I p’ me tu p’ te” che rapidamente ha scalato tutte le classifiche di ascolto nazionali e mondiali. Il cantante arrivato domenica sera a Napoli è nel pieno dei tanti eventi a cui è stato invitato. Nei prossimi mesi ce ne sarà uno molto particolare alla Federico II, dove il rapper racconterà la sua storia ai tanti studenti.

Geolier alla Federico II, le parole del rettore Matteo Lorito fanno sognare gli studenti

In un’intervista il rettore Matteo Lorito ha voluto annunciare una bella novità per tutti gli studenti, dopo la presenza di Spalletti, Salvatore Esposito, i The Jackal, anche Geolier si presterà per qualche ora ai tanti studenti della Federico II, per un’intervista a tutto tondo sulla vita del rapper: “Stiamo cercando di rafforzare la connessione tra il mondo accademico e i giovani del territorio. Noi abbiamo circa 40mila studenti esentati dal pagamento delle tasse e molti di questi provengono da quartieri o comuni periferici. Geolier, in questo percorso, rappresenta l’esempio di un giovane che, pienamente consapevole delle difficoltà di oggi, grazie al lavoro, alla sensibilità artistica e al talento ha raggiunto risultati importanti”.

I temi dell’intervento che farà Geolier: “Abbiamo pensato ad un incontro con gli studenti per raccontare la sua storia. Noi abbiamo anche una radio di ateneo, che è un laboratorio frequentato dagli iscritti di tutte le facoltà, che fa tante attività. Le occasioni, di certo, non mancano, compatibilmente con i suoi impegni. Possiamo assicurargli che avrà l’affetto e il riconoscimento dell’Ateneo che lavora per tirar fuori la bellezza e la creatività dai giovani napoletani, come ha fatto lui“