Stellantis, 18 miliardi di utili: ma minaccia tagli a Pomigliano senza aiuti di Stato

Il gruppo Stellantis continua a minacciare tagli a Pomigliano e Mirafiori se il governo non interverrà con incentivi ed eco-bonus per lo svecchiamento del parco auto: ma nel frattempo sono arrivati i numeri del bilancio 2023 che raccontano di un anno d’oro per la holding olandese che controlla Fiat ed Alfa Romeo.

Stellantis minaccia tagli a Pomigliano mentre intasca 18 miliardi

Risuonano ancora come un minaccioso presagio le parole del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che nelle scorse settimane aveva paventato l’intenzione di ridurre la produzione in Italia per spostare alcuni stabilimenti all’estero.

Un intervento al quale rispose anche la premier Giorgia Meloni, creando un clima di tensione tra il governo e Stellantis. Intervistato da Bloomberg, il n.1 di quello che in seguito alla joint venture tra FCA e PSA è diventato uno dei gruppi automobilistici più grandi del mondo aveva risposto alle critiche mosse dalla premier italiana sostenendo che la “colpa” dello spostamento all’estero della produzione sarebbe dettata anche dai mancati incentivi in Italia per l’acquisto di auto di nuova generazione, elettriche ed ibride, alcune delle quali prodotte proprio negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Mirafiori.

Risultati d’oro a spese dei lavoratori (perlopiù meridionali)

Una risposta che farebbe pensare ad una situazione di difficoltà del mercato, con l’intenzione del gruppo automobilistico di “batter cassa”, seppur indirettamente, presso i palazzi romani. Eppure i numeri del bilancio 2023 di Stellantis dicono tutt’altro: ricavi in crescita del 6%, utile netto aumentato dell’11% portandosi a 18,6 miliardi di euro. Le vendite di veicoli a basse emissioni aumentate, nell’anno appena trascorso, del 27%, mentre le vendite dell’elettrico sono aumentate del 21%, stando ai dati riportati da ANSA proprio oggi, 15 febbraio. A meno di 2 settimane dal “pianto” di Tavares.

“I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024″ commenta Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, all’agenzia di stampa ANSA. “Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030″.

Risultati ambientali ed economici da vero trionfo per la “mamma” di Fiat, Alfa Romeo ed altri 12 marchi automobilistici. Che però continua a rivolgersi al governo italiano con il cappello in una mano e l’ascia nell’altra: “implorando” incentivi per vendere di più e – allo stesso tempo – minacciando tagli che colpirebbero migliaia di famiglie e lavoratori degli stabilimenti italiani, tra i quali Pomigliano, che hanno fatto nei decenni la fortuna e la storia del marchio torinese.