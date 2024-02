Alcuni personaggi di Mare Fuori sono esistiti realmente: Ciro è Sasà, Pino folle ma geniale

Alcuni dei personaggi più amati di Mare Fuori sarebbero realmente esistiti nella realtà: a rivelarlo è la sceneggiatrice Cristiana Farina che ha dato vita alla serie prendendo spunto dalle storie vere dei ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, a Napoli, dove ha tenuto un laboratorio di scrittura.

I personaggi di Mare Fuori realmente esistiti: Ciro Ricci è Sasà

“La storia in qualche modo era già lì e anche i suoi protagonisti. Ciro, Viola, Naditza, io li ho conosciuti davvero. Ciro Ricci si chiamava Sasà. Figlio di un boss, all’interno dell’Ipm era il capobranco. Era innamoratissimo di una ragazza detenuta per un crimine efferato, la loro storia mi colpì molto. Lui era particolarmente coinvolto, di lei non saprei dire se in quel momento fosse in grado di provare emozioni” – ha raccontato la sceneggiatrice a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Naditza, invece, era una bellissima ragazza di etnia rom che continuava a fare rapine per restare in carcere pur di non sposare l’uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Pino ‘o pazzo, un ragazzo con picchi di follia e altri di genialità“ – ha continuato ricordando i ragazzi che hanno realmente ispirato i due personaggi citati.

Storie di vita vera, dunque, racchiuse poi, dopo 15 anni, in una serie televisiva che ha raggiunto risultati record. Un passaggio che si concretizza sempre all’interno del carcere quando fa il suo ingresso Giovanna Sannino: l’attrice che interpreta Carmela nella serie partecipava, infatti, ad un laboratorio di recitazione con i detenuti.

“Giovanna tenne un laboratorio di recitazione come avevano già fatto in precedenza i suoi genitori che lavorano nell’ambiente teatrale. Ci disse che stava girando la prima stagione di Mare Fuori, così organizzammo un incontro all’Ipm con il regista della prima stagione e sei, sette attori del cast” – ha raccontato il direttore del carcere, Gianluca Guida.

Attualmente, tutti gli episodi di Mare Fuori 4 sono disponibili su RaiPlay ed è partita, nella serata di ieri, anche la messa in onda delle puntate in prima serata su Rai 2. Intanto è già in cantiere una quinta stagione che probabilmente sarà lanciata nel febbraio del 2025.