Il concerto di Angelina Mango a Napoli sold-out: la cantante annuncia una nuova data

La vittoria nella 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata la ciliegina sulla torta del periodo d’oro di Angelina Mango. La cantante di Lagonegro ad ottobre partirà con il suo tour e girerà tra le città più importanti d’Italia. Tra le varie date, anche Napoli sarà ospite della splendida voce della cantante, con l’appuntamento al Teatro Palaparthenope il prossimo 14 ottobre, data che però ha registrato il sold-out dopo poche ore. Per questo motivo la figlia di Pino Mango, dopo le tante richieste dei fans, ha deciso di aggiungere un’altra data a Napoli per il suo tour e i biglietti sono già in vendita sul sito di riferimento.

Angelina Mango raddoppia l’appuntamento a Napoli, 14 e 15 ottobre la cantante al Palaparthenope

La giovane cantante è diventata una vera e propria star, con numeri record su tutte le piattaforme di streaming e il disco d’oro vinto proprio qualche giorno fa. Il successo avuto a Sanremo è stata la ciliegina sulla torta di una carriera iniziata col piede giusto grazie alla vittoria di Amici. Angelina Mango per il suo tour (che inizierà ad ottobre) ha voluto girare tutte le maggiori piazze d’Italia: Roma, Napoli, Milano, Firenze e Padova.

Tappe che hanno segnato quasi tutte il sold-out e che hanno spinto i fans a chiedere nuove tappe nei prossimi mesi. Per accontentare tutti la cantante ha deciso di inserire altre due date, tra cui una a Napoli. Infatti nel capoluogo campano oltre l’appuntamento del 14 ottobre, ci sarà anche quello del 15. Due giorni dunque di musica e divertimento al Palaparthenope, sempre più cornice principale per i concerti dei maggiori artisti. I biglietti sono usciti in data odierna e almeno per ora stanno facendo registrare altri numeri da record con la possibilità di leggere sold-out già nelle prossime ore.