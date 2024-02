Chi ha aiutato Edoardo a uccidere don Salvatore, mistero svelato: “Nessuno lo ha notato”

Pochi giorni fa è stato il regista Ivan Silvestrini a sollevare la questione, rivelando un dettaglio passato inosservato agli occhi degli spettatori di Mare Fuori 4: c’è qualcuno che ha posizionato una maniglia sotto al cuscino di Edoardo Conte (Matteo Paolillo) aiutandolo di fatto, seppur non materialmente, ad uccidere don Salvatore Ricci (Raiz).

Mare Fuori: chi ha dato la maniglia a Edoardo per uccidere don Salvatore

“La cosa che nessuno ha notato è nell’episodio 3, quando Carmela arriva all’ospedale. E si lega ad almeno due inquadrature, una in questa stagione, una in quella precedente” – è il messaggio postato sui social dal regista Ivan Silvestrini che ha scatenato la curiosità dei suoi followers.

Innanzitutto possiamo confermare che nell’assassinio di don Salvatore c’è sicuramente qualcuno che ha aiutato Edoardo. La sua stanza di ospedale era stata liberata da tutto ciò che poteva agevolarne una eventuale fuga ma c’è una persona ignota che, improvvisamente, fa ricomparire la maniglia del suo balcone, nascondendola con cura sotto al cuscino.

Di certo non si tratta di Carmela (Giovanna Sannino) che non era a conoscenza dell’omicidio né aveva interesse nell’agevolarlo. Solo così Conte riuscirà a raggiungere, passando per l’esterno, la stanza di don Salvatore per ucciderlo, aggirando i controlli e soffocandolo senza farsi notare da nessuno.

Analizzando, poi, dettagliatamente la scena dell’arrivo di Carmela in ospedale, si può notare l’arrivo di una persona che passa alle sue spalle e, dopo averla fissata, scappa via. Accade proprio nel momento in cui la ragazza, notando il via vai di poliziotti a sirene spiegate, chiede spiegazioni all’infermiera, ricevendo così la notizia della morte di don Salvatore.

Quello stesso personaggio appare già in precedenza, in un episodio della terza stagione: si tratta di uno degli uomini di donna Wanda, che scorta la donna durante l’incontro con don Salvatore, quando i due boss si promettono una tregua reciproca che la Di Salvo accetta in cambio della “testa” di Edoardo.

Potrebbe essere stata, dunque, proprio donna Wanda a collaborare con Edoardo nella quarta stagione per eliminare il suo storico rivale? Probabilmente sì: avrebbe ordinato al suo sicario di posizionare la maniglia all’interno della camera così da agevolare il detenuto nel compimento dell’omicidio.

A ciò si lega un altro indizio: è proprio donna Wanda, nelle scene finali, a mostrare a Rosa il filmato registrato direttamente dall’ospedale, quando Edoardo si introduce nella camera del padre per ammazzarlo. Probabilmente, conoscendo tutti i retroscena dell’omicidio, essendone coinvolta, ha deciso di mostrare la verità alla ragazza proprio a poche ore dalle nozze con Carmine (Massimiliano Caiazzo).