Sta male e vomita ma l’ospedale lo dimette, il dramma in Campania: è morto a 14 anni

Una vera e propria tragedia si è consumata questa mattina a Sarno, in provincia di Salerno, dove un ragazzino di soli 14 anni è morto a seguito di un malore, per cause che risultano ancora tutte da chiarire.

Tragedia a Sarno, malore e vomito: morto ragazzo di 14 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere del Mezzogiorno, il giovane si sarebbe sentito male durante la notte, accusando uno stato di malessere generale accentuato da forti conati di vomito. Di qui la decisione dei genitori di accompagnarlo al vicino pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta dove, tuttavia, a seguito degli accertamenti di rito sarebbe stato dimesso in breve tempo.

Tornato a casa, tuttavia, non vi sarebbe stato alcun miglioramento, così i coniugi avrebbero deciso di portare nuovamente il figlio in ospedale ma stavolta all’Umberto I di Nocera Inferiore. Preso in carico dai sanitari, il 14enne sarebbe deceduto poco dopo, a causa di un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Al momento nulla si sa circa la causa del decesso: potrebbe essersi trattato di un malore improvviso oppure della spia di una condizione clinica già presente ma probabilmente sconosciuta. Semplici ipotesi che saranno chiarite nel corso delle indagini avviate da chi di dovere.

Sono stati i genitori della vittima a richiedere l’intervento dei carabinieri affinché si faccia luce su questa insolita vicenda, conclusasi con il più tragico degli epiloghi: la morte prematura di un ragazzino di soli 14 anni. La Procura del tribunale di Nocera Inferiore ha già aperto un fascicolo. Intanto sono state poste sotto sequestro le cartelle cliniche riguardanti il passaggio nei due ospedali e la salma del 14enne.

“L’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia del giovane studente M.A. venuto a mancare all’età di 14 anni. Una morte che ha scosso e colpito particolarmente l’intera comunità sarnese. Il sindaco, la Giunta Comunale e l’intero Consiglio Comunale esprimono cordoglio e condoglianze alla famiglia” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Sarno.