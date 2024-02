A Napoli nasce Ovolier, il volto di Geolier diventa un uovo di Pasqua: ha baffi e occhiali

A Napoli impazza la Geolier mania, accentuata soprattutto dalla partecipazione del celebre rapper partenopeo al Festival di Sanremo: in vista della Pasqua è stato realizzato anche l’Ovolier, un uovo di cioccolato che riprende le sembianze del suo volto. Si tratta di una creazione del pasticciere napoletano Luciano Pipolo, della Cioccolateria Piluc.

Ovolier, a Napoli nasce l’uovo dedicato a Geolier

“Ovolier l’uovo di Geolier. Per questa Pasqua 2024 la nostra creazione è dedicata a Geolier. Edizione limitata. Cosa aspetti a ordinarlo?” – si legge nel post diffuso sui canali social ufficiali della Cioccolateria, accompagnato dalla foto dell’uovo di Pasqua in questione.

“Amici, guardate chi è venuto a trovarci nel nostro laboratorio. A chi somiglia? Indovinate! Sì, è proprio lui questa è la novità dell’anno. Lo trovate solo qui da me, Luciano Pipolo. Mi raccomando I ‘p me, tu ‘p te“ – annuncia il maestro pasticciere e cioccolatiere partenopeo.

L’Ovolier è disponibile in edizione limitata nelle sedi di Cioccolateria Piluc di Pianura, Cavalleggeri e del Vomero. Si tratta di un uomo che riproduce le fattezze del rapper napoletano, reduce dal successo della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana che lo ha collocato sul secondo gradino del podio, decretandolo vincitore della serata delle cover.

Sulla base di cioccolato al latte sono stati realizzati gli occhi e le labbra dell’artista 23enne, con tanto di baffetti e occhiali. Sul capo l’immancabile cappellino e in basso una nota musicale che si accompagna alla scritta “ovolier”. Un modo per omaggiare uno degli artisti più amati a Napoli e non solo, che ha voluto celebrare la sua città e la sua lingua su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia.

Lo scorso anno la Pasqua era stata celebrata nel nome di Osimhen: era stato il volto dell’attaccante nigeriano a “trasformarsi” in cioccolato, in vista del traguardo scudetto raggiunto poco dopo dalla squadra azzurra.