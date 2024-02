ULTIM’ORA. Ritrovata morta Antonella: la donna scomparsa da Ischia aveva 51 anni

Scomparsa dal 17 febbraio da Casamicciola, sull’isola di Ischia, Antonella Di Massa, 51 anni, è stata ritrovata morta: è la notizia appena diffusa da Chi l’ha Visto che mette fine alle disperate ricerche della donna scomparsa nel nulla improvvisamente.

Scomparsa da Ischia: Antonella Di Massa ritrovata morta

“Siamo entrati con Marco Monti da una porta che era semi-aperta proprio lungo il percorso che ha fatto Antonella e addentrandoci in questa vegetazione, dove ci sono degli alberi di arancia, purtroppo è stato ritrovato il corpo di Antonella senza vita. Purtroppo è la notizia peggiore che potevamo avere, l’abbiamo avuta. Le ricerche di Antonella sono finite in questo modo“ – annuncia l’inviato della trasmissione in un video diffuso sui canali social ufficiali di Chi l’ha Visto pochi minuti fa.

Antonella viveva a Casamicciola con il marito e i loro figli. Quel sabato avrebbe lasciato l’abitazione di famiglia allontanandosi senza dare notizie di sé e, soprattutto, non facendo più rientro. Il telefono risultava spento e l’auto è stata ritrovata poco dopo in un parcheggio a Serrara Fontana, nella frazione di Succhivo.

La donna si sarebbe diretta verso un sentiero che conduce in campagna, tenendo tra le mani un sacchetto di plastica. Proprio nei pressi di quella zona sarebbe stato ritrovato il corpo senza vita della donna dopo ben 11 giorni di ricerche. Al momento non si conoscono le cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un suicidio oppure di un omicidio, nessuna pista è preclusa. Saranno gli inquirenti a far luce sull’accaduto avviando le opportune indagini.

Ora non resta altro che il dolore di quella famiglia che aveva sperato fino alla fine in un suo ritorno. Nell’ultima puntata di Chi l’ha Visto proprio una delle figlie di Antonella era intervenuta rivolgendosi alla madre: “Mamma, torna o fatti sentire. Tutto si risolverà e noi ti abbracceremo”.