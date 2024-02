Scomparsa e ritrovata morta a Ischia: scoperti lividi sul corpo senza vita di Antonella

Alcune ecchimosi (lividi) sarebbero state riscontrate sul corpo di Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa lo scorso 17 febbraio e ritrovata morta ieri a Ischia dopo 11 giorni di ricerche. Ancora sconosciute le cause del decesso della donna.

Lividi sul corpo di Antonella Di Massa, ritrovata morta a Ischia

Al momento del ritrovamento, avvenuto grazie agli inviati di Chi l’ha Visto, pare che il corpo non presentasse alcun segno di violenza. Il medico legale avrebbe, però, rilevato delle ecchimosi: stando a quanto anticipato dall’Ansa, potrebbero essere state causate da una banale caduta ma non si esclude nemmeno la pista di un’aggressione esterna.

Attualmente, infatti, nessuna ipotesi è esclusa: tra le alternative contemplate dagli inquirenti c’è sia quella del suicidio che quella dell’omicidio. Oltre ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, prosegue la raccolta delle testimonianze pervenute dagli abitanti del luogo.

In particolare un uomo ha raccontato di aver visto Antonella camminare a passo svelto in un sentiero di Succhivo. La donna, alla vista dell’auto del testimone, a sua detta, si sarebbe nascosta nel suo cappuccio. I residenti della zona, inoltre, dichiarano di non aver trovato il corpo della donna nel luogo del ritrovamento durante i primi giorni di ricerca, ipotizzando la possibilità di un decesso avvenuto nelle ultime 24 ore. Bisogna, tuttavia, mettere in conto anche il fatto che il cadavere si trovasse nel bel mezzo della vegetazione quindi potrebbe essere sfuggito ad uno sguardo superficiale.

Giunge ora un altro dettaglio al vaglio degli inquirenti: quello dei lividi individuati sul corpo privo di vita della 51enne. Ora non resta altro che attendere l’autopsia che stabilirà le cause del decesso. La salma è già stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli dove verrà sottoposta all’esame autoptico. In questo modo sarà possibile chiarire data e cause della morte, unitamente ai risultati dei rilievi effettuati dal reparto scientifico dei carabinieri, e procedere con i funerali.