Abbattere le rate con il consolidamento debiti: i consigli dell’esperto Luigi Sammarco

Consolidamento dei debiti, uno strumento del mercato creditizio che viene in aiuto a chi ha contratto troppi prestiti e finanziamenti ed intende rinegoziare il proprio piano di rientro con un’unica rata, possibilmente più agevole: talvolta, come ci spiega il dott. Luigi Sammarco, anche ottenendo liquidità aggiuntiva.

Consolidamento debiti, l’approfondimento con Luigi Sammarco

Un mutuo stipulato a condizioni svantaggiose, a cui si aggiunge il finanziamento per l’auto o la moto, le rate per il nuovo elettrodomestico, il rientro dal passivo della carta di credito: sono alcune situazioni che sempre più di frequente si incrociano nelle famiglie. Da quando gli strumenti di credito sono diventati quasi il motore principale del consumo è divenuto anche difficile, per un comune cittadino, riuscire a gestire la propria esposizione debitoria ed anche rendersi conto quando è il momento di fermarsi.

Situazioni all’ordine del giorno per i professionisti dello Studio Sammarco, esperti in consulenza creditizia: Luigi Sammarco, da 40 anni nel settore, ci spiega come sia possibile recuperare situazioni talvolta critiche, nelle quali il rientro dai debiti potrebbe compromettere anche il tenore di vita e la solvibilità degli stessi.

In quali casi è utile il consolidamento

“Noi dello studio Sammarco applichiamo la vera consulenza a tutti settori del credito: non solamente per mutui di acquisto prima casa ma anche quando c’è bisogno di consolidare”. Una parola magica, “consolidare”, che può essere applicata ai debiti, ai fabbricati, al business.

“Ad esempio, quando è necessario passare da un finanziamento a breve termine ad uno a lungo termine. Ci sono soggetti che hanno dei finanziamenti con tassi elevati e di durata breve, che non riescono a sopportare le rate. Spesso non si tratta di un unico finanziamento ma di numerose rate che sono il frutto di più rimborsi per esigenze nate nel corso del tempo”.

“Da sei finanziamenti ad uno, più leggero: come uscire dal vortice dei debiti”

Sammarco ci presenta alcuni esempi pratici, dei quali è piena la sua scrivania: “In questi giorni devo stipulare un mutuo ad una persona che lavora in ambito sanitario, che aveva diversi finanziamenti: sei, per la precisione. E ne voleva fare ancora un altro, era entrata in un vero vortice. Noi siamo riusciti a consolidare tutti e sei finanziamenti e ad ottenere liquidità in più. La rata che andrà a pagare sarà un terzo della somma dei finanziamenti che lui pagava“.

I casi sono tanti e, come lo stesso Sammarco sottolinea, non esistono formule magiche valide per tutti, ma si passa sempre da una consulenza individuale, su misura, da vero “artigiano del credito“: “Operando un consolidamento debiti riusciamo a ridurre anche del 50% le rate che la persona va a pagare: probabilmente anche offrendo una liquidità aggiuntiva“, spiega Sammarco.

Un aiuto per spese eccezionali, come le ristrutturazioni

Ma il consolidamento interviene anche per quelle situazioni dove contrarre un prestito può essere l’unica soluzione per riparare un danno maggiore o, ovviamente, una spesa improcrastinabile: pensiamo alla ristrutturazione domestica, ai lavori condominiali, esigenze che possono presentarsi mentre sono in corso già altri rimborsi: “Diamo anche un aiuto anche per le ristrutturazioni”, spiega Sammarco.

Credito agevolato anche alle aziende

Un’esigenza non soltanto per i privati ma anche per le imprese, per le quali possono verificarsi particolari congiunture positive grazie alle quali, con un investimento economico, è possibile moltiplicare il fatturato. Ma non sempre una realtà produttiva ha a disposizione tali risorse, ed è qui che entra in gioco il lavoro dello Studio Sammarco: “Per le aziende, con la nostra consulenza ed una facilitazione dell’accesso al credito, a condizioni ovviamente vantaggiose, diamo la possibilità di acquisire attrezzature, macchinari, non ultime anche le risorse umane: tutto ciò che permette ad un business di aumentare il fatturato”.

Tutto segue un’attenta analisi dei bisogni del cliente: “Ovviamente il mio ed il nostro lavoro comincia prima: ed è quello di cercare sempre di capire qual è l’esigenza: solo così si può sviluppare il giusto risultato“. Un vero mantra per Sammarco ed i professionisti al suo fianco: “L’analisi è al primo posto: capire qual è il problema e soltanto dopo trovare la soluzione, dare il giusto consiglio“.

Studio Sammarco, dove si trova e contatti

Lo studio di Luigi Sammarco si trova a Torre del Greco, in Via Cesare Battisti, 54. Per info: 0818495228 e 3485165040, oppure via email ad info@sammarcoconsulenti.it.

