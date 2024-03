È napoletana la colomba più buona d’Italia: la pasticceria partenopea incanta e vince l’oro

La miglior colomba tradizionale è napoletana: il maestro pasticciere Gianluca Cecere si è aggiudicato la vittoria durante l’edizione 2024 di Divina Colomba, il concorso organizzato da Goloasi che ogni anno premia le più buone colombe artigianali italiane, in vista della Pasqua. Nel corso della competizione, che si è svolta a Bari, sono state premiate anche altre realtà campane.

La miglior colomba d’Italia è napoletana: vince la gara nazionale

Se la Campania, con Napoli, primeggia nella categoria “Miglior Colomba Tradizionale”, sono l’Abruzzo e il Piemonte a conquistare l’oro rispettivamente per la “Miglior Colomba al Cioccolato” e la “Miglior Colomba Salata”. A trionfare con la versione tradizionale del dolce pasquale, infatti, è stato il partenopeo Gianluca Cecere (Cecere Visionary Dessert, Napoli), affiancato da Camillo La Morgia (Crema e Cioccolato, Lanciano) per la versione al cioccolato con impasto scurto e Davide Muro (Antica Pasticceria Castino, Pinerolo) per la variante rustica.

A completare il podio: per la versione tradizionale Vito Saccente (Panficio Saccente, Palo del Colle) e Mattia Orso (Pasticceria Mimosa, Fermo); per il dolce al cioccolato Lorenzo Perilli (Il Brezel, San Nicandro Garganico) e il campano Leonardo Romano (Pasticceria Pesce 1896, Avella); per la colomba salata Stefano Bianco (Pasticceria Bianco, Lecce) e Sergio Scovazzo (Grano Fornai in Fermento, Santena).

La finale di Divina Colomba si è tenuta presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari dove la giuria tecnica (composta da Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi) si è riunita per degustare alla cieca i 40 lievitati arrivati in finale (20 colombe tradizionali, 15 al cioccolato e 5 salate), selezionati fra gli oltre 300 iscritti al contest.

L’appuntamento, presentato dall’ideatore del concorso Massimiliano Dell’Aera e dalla conduttrice Irene Colombo, è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento e ha visto anche la premiazione del Miglior Packaging assegnato alla scatola di Pasticceria Guantiera di Bacoli (Napoli).

Tutti i vincitori di Divina Colomba 2024

MIGLIOR COLOMBA TRADIZIONALE

Gianluca Cecere – Cecere Visionary Dessert – Napoli – Campania

Vito Saccente – Panificio Saccente – Palo del Colle (Ba) – Puglia

Mattia Orso – Pasticceria Mimosa – Fermo – Marche

MIGLIOR COLOMBA AL CIOCCOLATO

Camillo La Morgia – Crema e Cioccolato – Lanciano (Ch) – Abruzzo

Lorenzo Perilli – Il Brezel – San Nicandro Garganico (Fg) – Puglia

Leonardo Romano – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

MIGLIOR COLOMBA SALATA

Davide Muro – Antica Pasticceria Castino – Pinerolo (To) – Piemonte

Stefano Bianco – Pasticceria Bianco – Lecce – Puglia

Sergio Scovazzo – Grano Fornai in Fermento – Santena (To) – Piemonte.