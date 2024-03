Accoltella la moglie, la rinchiude in casa e se ne va: urla strazianti e paura a Napoli

Scommette per 1500 euro, non paga e minaccia l'operatore: individuato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, hanno arrestato un uomo a seguito di un’aggressione ai danni di sua moglie, accoltellata e rinchiusa in casa. La vittima è stata ritrovata gravemente ferita all’interno dell’appartamento.

Aggressione a Napoli: moglie accoltellata e chiusa in casa

I militari dell’arma, giunti sul posto, si sono diretti al piano terra di una palazzina in via Galdieri, probabilmente allertati da alcuni residenti. Da un’abitazione situata in quella zona provenivano urla strazianti, insulti e minacce seguite poi dal rumore di una porta chiusa con forza e il tintinnio di un mazzo di chiavi.

In piena notte, con i negozi chiusi e poche auto in giro, anche i carabinieri hanno avuto modo di sentire tutto chiaramente e sono riusciti a raggiungere in breve tempo l’appartamento proprio grazie alle richieste di aiuto gridate da qualcuno alla finestra. Si scorge, infatti, la voce rotta di una donna che urla: “Mio marito mi ha ferita e poi chiusa in casa”.

La vittima risulta letteralmente bloccata all’interno della casa che condivideva con l’uomo. Grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, i carabinieri sfondano la porta e si precipitano verso la donna per fornirle i primi soccorsi. La scena che si presenta davanti ai loro occhi spiega il motivo di quelle urla lancinanti: la vittima presenta una ferita profonda al braccio, provocata da una coltellata inferta durante la discussione.

Emerge, poi, una situazione molto più complicata del previsto: a detta della donna, infatti, non si tratterebbe di un episodio isolato ma di una storia fatta di violenze e vessazioni subite ogni giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni. Di qui l’avvio delle ricerche da parte dei militari che a distanza di pochi minuti individuano il marito, ancora in strada. L’uomo finisce in manette, arrestato in differita con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Attualmente è in carcere in attesa di giudizio.