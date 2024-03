I ragazzi di Mare Fuori portano Napoli nel mondo: a Pechino Express sono I Fratm

Napoli e Mare Fuori nella nuova stagione di Pechino Express 2024: tra le coppie partecipanti, infatti, c’è quella composta dai napoletani Antonio Orefice e Artem che nella serie partenopea dei record interpretano rispettivamente Totò e Pino ‘o pazzo.

Napoli e Mare Fuori a Pechino Express: Antonio Orefice e Artem

La celebre gara, che riprende con la nuova edizione La Rotta del Dragone e Costantino della Gherardesca alla conduzione, torna in onda in prima serata su Sky e in streaming solo su Now. Otto coppie partiranno alla volta del Vietnam, Laos e Sri Lanka, colpi di sfide e disagi quotidiani.

Tra le coppie spicca quella dei “Fratm”, nome scelto da Antonio Orefice e Artem per sottolineare non solo il loro legame fraterno ma anche il senso di appartenenza alla loro città. Il primo di Secondigliano, il secondo di origine ucraina ma residente ad Afragola sin dalla sua infanzia, si sono conosciuti sul set di Mare Fuori ed è subito nata una forte amicizia tra loro.

“Ué guagliò, Pechino Express è un bellissimo programma e noi siamo i più forti. Prima di partire abbiamo bisogno di un sorriso per essere felici. Ci hanno anche detto che il Malus è ‘na grande ca**immata ma noi ce ne freghiamo” – hanno detto nell’ironico test di presentazione.

“Io avevo fatto solo piccole trasferte in Europa, sino ad oggi e non avevo assolutamente idea di cosa fosse un volo e un impegno così lunghi, lontani da tutto. La cosa mi ha sicuramente messo agitazione e un po’ d’ansia ma i responsabili del programma e Artem mi sono stati d’aiuto, così che nei momenti di crisi mi sono affidato a loro. La cosa più bella è stato il rapporto con persone che non hanno niente e sono disposte a darti tutto” – ha rivelato Orefice, come riporta Il Mattino.

“Dobbiamo essere grati a chi ci ha voluti qui, invitandoci a una cosa per noi completamente nuova. E io sono felice quando c’è da scoprire, da imparare, da vedere come è fatto il mondo. Personalmente conoscevo poco il programma, avevo visto solo dei pezzi, però ci siamo molto divertiti, anche con gli altri partecipanti. Ammetto solo che ho sentito molto la lontananza, soprattutto non poter sapere cosa succedeva a casa” – ha continuato Artem.