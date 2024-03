VIDEO/ Imbavagliano e legano il portiere per portare via tutto: la rapina in Campania

Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di un hotel della Campania, situato a Campagna (provincia di Salerno), imbavagliando e legando l’albergatore che ha vissuto veri e propri attimi di terrore. A denunciare l’episodio al deputato Francesco Emilio Borrelli è stata la sorella della vittima che ha diffuso anche il video dell’assalto.

Video, imbavagliato e legato in un hotel a Campagna

Con il volto coperto e armati di bastoni, gli ignoti sono entrati improvvisamente dalla hall dell’albergo dirigendosi direttamente dietro il bancone della reception. Qui si trovava il portiere che, con la forza, è stato imbavagliato e legato mentre i criminali mettevano a segno la rapina.

“Sono la sorella del proprietario dell’Hotel Mary di Campagna. Le invio il video della rapina avvenuta l’altra mattina alle 4 con il portiere di notte legato. Già a gennaio erano venuti, ma il portiere li mise in fuga. Questa volta sono venuti decisi a prendersi tutti i tabacchi contenuti nella cassaforte, nonostante suonasse l’allarme. Sono mesi che in queste zone vengono fatte questi tipi di rapine, mi sembra che le istituzioni non riescono a fare nulla” – ha spiegato la donna, nonché familiare del proprietario dell’albergo, che si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Scene quasi inquietanti quelle che mostrano i filmati di videosorveglianza recuperati a seguito della rapina. Sono 4 gli uomini dal volto completamente coperto che si intravedono dalle immagini che, armati di bastoni e sacchi, si sono precipitati verso l’albergatore, iniziando a rovistare e portarsi via il tutto.

“Ennesimo episodio inquietante che dimostra la pericolosità di certi criminali che se ne vanno in giro armati a seminare terrore tra la popolazione inerme ed impotente. Che fine hanno fatto quegli agenti promessi dal ministro?” – ha commentato il deputato Borrelli che ha diffuso il video sui social.