ULTIM’ORA. Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, i cittadini: “È un continuo tremare”

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, registrata poco dopo le 14 di oggi, 8 marzo 2024. L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Scossa di terremoto Campi Flegrei oggi 8 marzo

La scossa, di magnitudo 2.3, avvenuta a 1 km di profondità, è stata registrata alle ore 14:04 di oggi, venerdì 8 marzo. Seppur di lieve entità, come spesso accade per l’area flegrea, il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione residente in zona. Si tratta, tuttavia, di un evento che rientra nel tipico fenomeno del bradisismo che interessa la zona.

“Da stamattina Bagnoli è un continuo tremare” – ha scritto un utente del gruppo Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei. Segue un ulteriore commento di un cittadino che sottolinea: “Non si ferma più, è lo sciame più lungo dei Campi Flegrei”.

Già nel corso della notte, infatti, si sono verificati diversi movimenti sussultori, tutti di entità molto lieve e non allarmanti, seppur realmente avvertiti dai residenti. In generale, una caratteristica peculiare nel fenomeno bradisismico è proprio quella dell’alternanza di scosse esigue in valore assoluto ma che risultano ben distinguibili. In questo caso ci troviamo comunque di fronte ad una scossa meno intensa ad alcune che si sono verificate in tempi più o meno recenti, tra cui quella di domenica scorsa di magnitudo 3.4 ad una profondità di 3 chilometri.