Terremoto ai Campi Flegrei, sismografo impazzito. I cittadini: “Boato pauroso, antifurto in tilt”

Scossa di terremoto relativamente forte questa mattina ai Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è avvenuto alle ore 10:01:55 ad una profondità di 3 km, con epicentro nel quartiere Bagnoli di Napoli ma al confine con Pozzuoli.

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Sui social sono stati molto numerosi i post di cittadini che hanno segnalato di avere avvertito la scossa. “Il boato in via Terracina è stato pauroso. Mai sentito così forte” ha scritto un’abitante di Fuorigrotta, sensazione confermata da un’altra utente che ha commentato: “È stata fortissima! Zona Astroni. Il boato è durato tanto! L’antifurto dello scooter e quello di casa in tilt”. Non l’ha sentita soltanto chi vive nei quartieri flegrei, ma anche i residenti più lontani: “Vomero centro sentita, ma meno forte della 4 di qualche mese fa”, ha precisato una donna. Testimonianze anche da Posillipo.

Scosse avvertite anche ieri sera

L’immagine elaborata dal sismografo in tempo reale è eloquente. Alcune scosse, inoltre, erano state avvertite dalla popolazione già ieri sera ed anche stamattina, prima di quella in oggetto, se ne erano verificate altre di minore intensità.