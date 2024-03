Da oggi, 8 marzo 2024, le mamme residenti in Regione Campania possono richiedere il voucher di 600 euro per ciascuno dei propri figli, a partire dal secondogenito in poi: la guida su come funziona la misura, chi e come può richiederla.

Regione Campania, voucher 600 euro per le mamme

La procedura per l’attribuzione del beneficio, come annunciato nelle scorse settimane, è stata attivata nella giornata odierna. La misura consente alle madri di ottenere un voucher del valore di 600 euro per ciascun bambino (dal secondogenito in poi) nato a partire dall’1 gennaio 2024.

Per l’attivazione la madre del neonato dovrà semplicemente accedere al portale del cittadino sinfonia.regione.campania.it attraverso SPID/CIE/CNS e collegarsi alla sezione Voucher nuovi nati secondogeniti, leggere e accettare l’informativa privacy e prestare il consenso al trattamento dei dati.

L’intervento, innovativo e sperimentale, prevede l’erogazione di voucher del valore complessivo di 600 euro in favore delle famiglie, in cui si ha la nascita di figli successivi al primo. La Regione provvederà ad effettuare accordi con le strutture ospedaliere e/o gli uffici di stato civile al fine di tracciare ogni nuova nascita per la tempestiva erogazione del voucher e ad attivare accordi e convenzioni con le strutture sanitarie e parasanitarie disponibili a fornire i servizi e le forniture per l’utilizzo del voucher.

Il voucher ha validità di un anno dalla data di attivazione ed è spendibile per l’acquisto di prodotti per l’infanzia (a mero titolo informativo e non esaustivo latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti, indumenti, accessori, ecc.) presso gli operatori economici, presenti su tutto il territorio regionale, convenzionati con la Regione Campania: l’elenco degli operatori già aderenti è disponibile sui siti istituzionali regionali e sarà aggiornato man mano che saranno presentate ulteriori adesioni. Di seguito l’elenco dei negozi che accettano il voucher.

elenco-operatori-convenzionati-voucher-mamme