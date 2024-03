Ed Westwick a Napoli: la star di Gossip Girl sceglie la Campania per il suo matrimonio

Ed Westwick e Amy Jackson, la celebre coppia di attori britannici, sono giunti a Napoli pochi giorni fa per organizzare il loro matrimonio che si terrà proprio in Campania, in una location della Costiera Amalfitana.

Ed Westwick a Napoli: il matrimonio sarà in Campania

Noto soprattutto per il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl, Westwick ha sorpreso la sua compagna, la modella e attrice conosciuta in particolare per i suoi lavori nel cinema indiano, con una dolce proposta di matrimonio su un ponte sospeso tra le montagne innevate della Svizzera.

Pochi giorni fa i futuri sposi hanno soggiornato in una suite del Grand Hotel Parker’s, godendo del panorama mozzafiato di Napoli e condividendo alcuni dolci scatti e video sui social con i propri fan. La città partenopea è stata per la coppia il punto di partenza per visitare alcuni luoghi chiave dell’imminente cerimonia, dalla chiesa al ristorante.

Le celebrità, durante la loro permanenza in Campania, hanno anche fatto tappa a Pompei. Pare che abbiano già scelto sia la chiesa che il locale dove accoglieranno amici e parenti per festeggiare la loro unione. Hanno poi fatto ritorno in Gran Bretagna ma probabilmente torneranno presto per poter definire ulteriori dettagli prima del grande giorno.

A stupire la coppia non solo la bellezza mozzafiato del Golfo ma anche l’accoglienza e l’ospitalità ricevuta dal concierge del Gran Hotel Parker’s Marco Giuliano. Stando a quanto rende noto Il Mattino, gli attori si sarebbero rivolti a lui dicendo: “Non abbiamo mai incontrato una persona come te. Abbiamo parlato di te a lungo tutto il giorno. Ci hai fatto innamorare“.

Per un soggiorno partenopeo che si rispetti non poteva mancare un tuffo nella tradizione culinaria napoletana: Ed e Amy, appena atterrati e arrivati in hotel, avrebbero ordinato una pizza fritta e una pizza Margherita da gustare direttamente in camera.