È napoletano il miglior pasticciere d’Italia: vince il campionato con una torta di Dumbo

È napoletano uno dei migliori pasticcieri d’Italia premiato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria: si chiama Antonio Pagano il maestro pasticciere di Cercola che ha ottenuto l’oro nella categoria Zucchero Artistico & Torta Moderna con il suo dolce ispirato a Dumbo nel corso del prestigioso campionato nazionale.

Un napoletano tra i migliori pasticcieri d’Italia: vince il campionato

Si è appena conclusa la competizione organizzata dalla FIPGC con la premiazione dei migliori pasticcieri d’Italia 2024. Si tratta di Antonio Pagano, Marco Andronico e Fabio Cascio, rispettivamente napoletano, salentino ed emiliano, che con le loro creazioni spettacolari hanno raggiunto il gradino più alto del podio in tre differenti categorie.

Il tema della competizione era Il mondo incantato delle fiabe e, per due giorni, ha visto gareggiare decine di professionisti provenienti da ogni Regione d’Italia. Alla fine, però, la giuria non ha avuto dubbi e per gusto, presentazione, tecnica e non solo ha scelto di premiare i tre maestri.

Antonio Pagano, pasticciere di Cercola, in provincia di Napoli, è stato il vincitore della categoria Scultura in zucchero e torta moderna. Ha conquistato la vittoria con una torta dedicata a Dumbo, il simpatico elefantino della Disney, realizzata in isomalto trasparente e zucchero colato, con geometrie armoniose e leggere dai toni pastello.

La sua “torta moderna” che ha incantato i giudici, invece, è stata una mousse con cioccolato bianco, vaniglia, cardamomo con all’interno una riduzione di fragole profumata all’anice stellato, appoggiata su gel al limone, mousse al caffè, dacquoise alle mandorle e croccante avvolto in glassa di cioccolato.

Marco Andronico, di Sannicola (Lecce), ha trionfato nella categoria Pastigliaggio e monoporzione moderna con una spettacolare torta di Biancaneve mentre Fabio Cascio, di Cento (Ferrara), si è aggiudicato la medaglia nella categoria Cioccolato con una bellissima creazione raffigurante lo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Intanto la città partenopea è stata premiata a livello nazionale anche per il dolce simbolo del periodo pasquale: il pasticciere napoletano Gianluca Cecere ha vinto l’edizione 2024 di Divina Colomba con la sua colomba artigianale tradizionale.