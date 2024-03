È stato recuperato in un pozzo il corpo senza vita di Aniello Ambrosio: l’uomo di 71 anni che risultava scomparso dal 20 febbraio da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è stato ritrovato morto.

Aniello Ambrosio scomparso da San Giuseppe: trovato morto

L’uomo, pensionato, intorno alle 12 del 20 febbraio si era allontanato a piedi dall’appartamento in cui viveva con sua moglie, senza dare più sue notizie. Pare che avesse lasciato le chiavi dell’abitazione su un muretto, non portando con sé nemmeno documenti e cellulare.

“Stiamo cercando ininterrottamente, è una persona in difficoltà, non ha le medicine con sé” – aveva detto il figlio Salvatore nel corso di un appello lanciato alla trasmissione Chi l’ha Visto che si è occupata del caso. Alcune segnalazioni lo collocavano ad Angri ma in realtà l’uomo che vagava in stazione non era Aniello Ambrosio.

Dopo giorni di ricerche, nel pomeriggio di ieri il tragico ritrovamento: il cadavere dell’uomo è stato estratto dal pozzo del fondo agricolo in zona Vasca Pianillo, alla periferia del Comune vesuviano. Stando alle prime ricostruzioni, è probabile che il 71enne si sia tolto la vita, vista l’assenza di segni di violenza sul suo corpo. Potrebbe anche essere accidentalmente caduto nel pozzo e tale ipotesi si legherebbe alla pista di un tragico incidente.

Un dramma che segue di poco quello di Antonella Di Massa, un’altra napoletana scomparsa e ritrovata priva di vita ad Ischia. Il corpo della 51enne, dopo oltre 10 giorni di perlustrazioni, è stato avvistato dagli inviati di Chi l’ha Visto in una campagna poco distante dalla zona dell’ultimo avvistamento. Resta un velo di mistero sul decesso della donna: i familiari rifiutano categoricamente l’ipotesi del suicidio credendo, invece, al coinvolgimento di una presunta seconda persona che avrebbe accompagnato la donna nei suoi ultimi istanti di vita. Saranno le indagini a fornire risposte più chiare.