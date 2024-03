VIDEO/ Violenta rapina nel Napoletano: spaccano il vetro dell’auto bloccata nel traffico

Una violenta rapina si è verificata nella serata di ieri, nel bel mezzo del traffico dell’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita di Piscinola-Scampia, dove alcuni malviventi avrebbero inveito contro un cittadino che si trovava bloccato nella coda di auto. A riprendere la scena un testimone che ha provveduto ad inviare il video al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Rapina armata nel traffico dell’Asse Mediano: il video

Nel filmato si scorgono una moto ed uno scooter che si dirigono verso una vettura rimasta bloccata nel traffico. Alla reazione della vittima, che probabilmente si è opposta alla prepotenza dei criminali forse rifiutandosi di consegnare i suoi averi, un membro del gruppo è sceso dal mezzo per avvicinarsi allo sportello e distruggere il vetro del finestrino servendosi di una pistola.

A quel punto, il conducente dell’auto ha tentato di forzare nuovamente il blocco dei rapinatori, sterzando verso un’altra direzione ma ha dovuto purtroppo fare i conti con la paralisi del traffico, rimanendo nuovamente impossibilitato a proseguire il suo cammino. La rapina è stata registrata in diretta da un altro automobilista che in quel momento si trovava lì, tramite la videocamera della macchina.

“Vorrei segnalare l’ennesimo violento furto avvenuto sull’Asse Mediano. Mi trovavo nei pressi dell’uscita Piscinola-Scampia. Ho registrato con la dashcam e ho anche annotato le targhe dei rapinatori“ – ha raccontato l’uomo rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Questi criminali diventano sempre più pericolosi e violenti e prima o poi potrebbe scapparci il morto. Abbiamo sporto denuncia fornendo alle forze dell’ordine i numeri di targa comunicateci dal testimone. Ci auguriamo che li prendano presto. Da tempo richiediamo una task-force continua con uomini delle forze dell’ordine in moto per fermare questo fenomeno ma per il momento non vediamo nessuna azione forte di prevenzione. Gli automobilisti devono continuare ad essere in balìa di questi soggetti e vivere nel terrore?” – è il commento del deputato Borrelli.