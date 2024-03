Trovati morti in auto a Napoli, i cadaveri sono di 2 giovani fidanzati: scoperti dal papà

Scommette per 1500 euro, non paga e minaccia l'operatore: individuato dai carabinieri

Sarebbero di un uomo e di una donna i cadaveri ritrovati questa mattina a Napoli, in zona Secondigliano: stando agli aggiornamenti forniti da Sì Comunicazione si tratterebbe di una giovane coppia di fidanzati, rinvenuti privi di vita all’interno di un’auto parcheggiata nel box auto del padre del ragazzo.

Trovati morti a Secondigliano: i corpi sono di 2 fidanzati

Questa mattina i carabinieri si sono recati nel quartiere partenopeo imboccando via Fosso de Lupo, proprio dove è avvenuto il macabro ritrovamento, nei pressi di un garage della zona. A lanciare l’allarme sarebbe stato il papà di una delle vittime che, non vedendo rientrare il figlio, avrebbe raggiunto il box per prendere l’auto e andare a cercarlo.

Proprio in quel momento, però, si sarebbe ritrovato davanti agli occhi quella tragica scena, con i corpi già privi di vita dei ragazzi, rinchiusi all’interno dell’auto. Pare che la sera precedente i due avessero preso parte ad una festa per poi rincasare insieme nell’abitazione di Secondigliano.

Sul posto tanti i residenti che si sono radunati increduli e diversi quelli che si sono affacciati dai balconi dei palazzi circostanti per cercare di capire cosa fosse successo. Sono giunte anche due ambulanze ma a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimare le due vittime.

Al momento i carabinieri sono sul luogo del ritrovamento per i rilievi del caso. Non sono ancora chiare le cause del decesso né le dinamiche della vicenda. Non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo né il decesso causato dai gas di scarico dell’auto. Saranno le indagini a chiarire quanto accaduto.