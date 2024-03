ULTIM’ORA. Dramma a Napoli: trovati i cadaveri di 2 ragazzi vicino a un garage

Dramma a Napoli, in zona Secondigliano, dove questa mattina due ragazzi sono stati ritrovati morti nei pressi di un garage in via Fosso de Lupo. Stando ai primi aggiornamenti, entrambi sarebbero giovanissimi.

Napoli, trovati due ragazzi morti a Secondigliano

I corpi privi di vita sarebbero stati rinvenuti nelle vicinanze di un garage del posto. Al momento non si conoscono le cause del decesso né le dinamiche della vicenda. Potrebbe trattarsi di un agguato ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di un gesto volontario: al momento tutte le piste sono contemplate dagli inquirenti.

Sul posto tanti i residenti che si sono radunati increduli e diversi quelli che si sono affacciati dai balconi dei palazzi circostanti per cercare di capire cosa fosse successo. Sono giunte anche due ambulanze ma a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimare le due vittime. Al momento i carabinieri sono sul luogo del ritrovamento per i rilievi del caso. Saranno, infatti, le indagini a far luce sull’accaduto.

Soltanto pochi giorni fa un simile ritrovamento ha interessato il quartiere di San Giovanni a Teduccio dove, nel parcheggio di un noto supermercato della zona, è stato individuato il corpo senza vita di un ingegnere del posto, Salvatore Coppola. In quel caso, stando ai primi aggiornamenti, si sarebbe trattato di un colpo camorristico: probabilmente fatale si sarebbe rivelato il passato del 63enne, ex collaboratore di giustizia che aveva lavorato anche per gli esponenti del clan Mazzarella.