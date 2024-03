Briatore “litiga” con Sorbillo e annuncia: “Apro Crazy Pizza a Napoli, altro che ananas”

Flavio Briatore risponde a Gino Sorbillo il quale aveva criticato la sua pizza Vesuvio. Nella sua catena Crazy Pizza infatti è comparso un omaggio alla pizza napoletana con ingredienti di altissima qualità come la mozzarella di bufala di Paestum, il pomodoro del piennolo o il provolone del monaco. Peccato però – ha evidenziato Sorbillo a Gambero Rosso – che l’impasto sia steso con il matterello.

Briatore risponde a Sorbillo: “Apro Crazy Pizza a Napoli”

“Non trovo molto senso nel dedicare a Napoli una scrocchiarella”, ha affermato Sorbillo. Effettivamente le tonde di Crazy Pizza appaiono molto sottili e croccanti, biscottate, perciò completamente diverse dalla pizze napoletane. Il vero segreto, lo sanno tutti, è l’impasto: se questo non è fatto e trattato bene è inutile avere le migliori materie prime al mondo.

Briatore: “Dov’è la napoletanità dell’ananas?”

Una critica alla quale Flavio Briatore ha risposto con un video pubblicato su Instagram, nel quale non solo ha difeso la sua pizza Vesuvio leggendo l’elenco dei condimenti (sbagliando per due volte la pronuncia di “piennolo”, che probabilmnete non sa cosa sia), ma ha contrattaccato criticando l’ormai famosa pizza all’ananas di Sorbillo. “Io a Napoli sono stato diverse volte e non ho mai visto delle piante di ananas, per cui non capisco dov’è la napoletanità dell’ananas” – ha affermato l’imprenditore, che ha continuato – “Ci fa piacere che Sorbillo ci guardi e commenti. La grande notizia, per chi vuole grande e per chi vuole piccola, è che noi apriremo Crazy Pizza a casa sua, a Napoli! Così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Noi dobbiamo sempre giocare coi più forti. Sorbillo è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli”.