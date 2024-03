Rinasce uno dei parchi più grandi di Napoli e riapre il Giardino d’Inverno: come sarà

Prosegue il programma di riqualificazione degli spazi verdi di Napoli che questa mattina – come già successo ieri per il Parco del viale del Poggio – ha portato alla consegna dei lavori da parte dell’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, alla ditta incaricata per l’intervento edilizio che riguarderà il Parco San Gaetano Errico.

Parco San Gaetano Errico a Napoli: riapre il Giardino d’Inverno

Quello di San Gaetano Errico, situato nel quartiere Secondigliano, è il parco più esteso della settima Municipalità. Si tratta di una vera e propria oasi immersa nel verde, a 97 metri sul livello del mare, che occupa una superficie di circa 33 mila metri quadri. Un parco che sarà letteralmente trasformato puntando l’attenzione sulla caratterizzazione naturalistica del luogo.

Questa mattina al momento formale della consegna dei lavori, il cui importo complessivo di 266.712 euro (escluso Iva), oltre all’assessore Santagada ha preso parte anche il consigliere comunale Pasquale Esposito. L’intervento prevede il ripristino della funzionalità delle strutture per la pratica di varie attività sportive e degli arredi danneggiati oltre alla realizzazione di apposite zone per consentire ai più piccoli di giocare in libertà e un’area recintata per lo sgambamento dei cani.

Saranno messi a nuovo anche i servizi igienici ed incrementate le aree di sosta con nuove sedute realizzate con materiali più moderni e resistenti. Tra le principali novità spicca la riapertura del giardino d’inverno, ormai chiuso da anni: per renderlo nuovamente fruibile saranno demoliti il recinto in muratura e la copertura lignea con pannelli in plexiglass mentre l’intera area sarà bonificata dalla vegetazione infestata cresciuta nel tempo.

“L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Manfredi è rendere pienamente fruibili i parchi cittadini. La difficoltà di garantire la manutenzione che c’è stata negli anni passati ha comportato problemi a cui, passo dopo passo poniamo rimedio con degli interventi di riqualificazione che servono non solo ad una sistemazione delle aree verdi e degli arredi, ma anche a recuperare spazi per nuove funzioni“ – ha spiegato l’assessore Santagada.