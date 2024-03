Si è spento questa notte a Napoli Sergio Miccù, storico presidente nonché fondatore dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani morto all’età di 70 anni, pare a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo. In tanti sui social hanno voluto ricordarlo prima di riunirsi per l’ultimo saluto.

È morto Sergio Miccù: il presidente dei pizzaiuoli di Napoli

Per tutta la sua vita ha difeso a spada tratta l’autentica tradizione napoletana della pizza, fondando l’associazione di pizzaioli partenopei che ancora oggi riveste un ruolo di grande importanza, diffondendo l’eccellenza del piatto più famoso al mondo oltre i confini nazionali.

Tante le iniziative da lui promosse, come l’istituzione della Giornata del Pizzaiolo. Ad oggi non resta altro che fare tesoro dei suoi insegnamenti, così come sottolineano i diversi maestri pizzaioli che, proprio oggi, hanno voluto ricordarlo attraverso i loro canali social.

“Una bruttissima notizia. Grazie Sergio per tutto quello che hai fatto per la pizza napoletana nel mondo come presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Tutto il mondo pizza non ti dimenticherà mai. Riposa in pace amico mio di lunghe battaglie con e per la pizza napoletana” – scrive Gino Sorbillo.

“Oggi è un giorno molto triste, se ne va un grande amico mio. Un’amicizia che dura da più di 40 anni. Persona umile, gentile, sempre disponibile. Avevamo ancora tanti progetti da fare insieme. Ciao Sergio, amico mio” – si legge nel post diffuso da Sabatino Sirica.

“Una tristissima notizia appena letta, è volato al cielo una colonna della pizza napoletana nel mondo. Condoglianze alla famiglia, sono vicino al grande dolore del mio amico Francesco. Napoli perde un pezzo importante, per tutto ciò che è stato per noi pizzaioli. Ricordo ancora il grande traguardo raggiunto insieme all’Associazione Verace Pizza Napoletana e alla APN per il riconoscimento da parte dell’Unesco al Pizzaiuolo Napoletano e alla sua arte come patrimonio immateriale dell’umanità. Grazie Sergio, fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve” – è la dedica di Salvatore Santucci.