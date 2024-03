Compra le figurine dei calciatori online: a casa arriva un pacco pieno di eroina pura

Una consegna insolita e del tutto inaspettata è quella denunciata da un cittadino di Pompei, in provincia di Napoli, che dopo aver acquistato una box di figurine online si è ritrovato a ricevere un pacco contenente eroina pura.

Pompei, compra figurine online ma riceve eroina pura

Nel cuore della mattinata, un 43enne si è precipitato alla vicina stazione dei carabinieri, col volto pallido, tenendo tra le mani una scatola imballata. Si tratta di un professionista incensurato che, come raccontato ai militari dell’arma, qualche giorno prima aveva acquistato su un portale online una box di 50 figurine di calciatori.

Alla consegna del pacco, tuttavia, si è ritrovato dinanzi non solo i volti dei campioni di calcio ma anche due buste di cellophane sigillate contenenti polvere bianca. Si è lanciato così in auto per raggiungere i carabinieri, con la speranza di non essere fermato da qualche pattuglia durante il tragitto in quanto consapevole del fatto che probabilmente la scusa dell’acquisto online non avrebbe retto.

I militari hanno, così, preso in consegna il pacco e analizzato la sostanza al suo interno con un narcotest: non era né bicarbonato né farina ma eroina pura. Ben 180 grammi di stupefacente consegnati al 43enne, dunque, un carico del valore di diverse migliaia di euro. La droga è stata sequestrata e le indagini avviate per risalire al “negoziante” sbadato e al pusher, nonché reale destinatario della merce.

Un episodio che ricorda l’acquisto online finito male di un cittadino di San Giorgio a Cremano che, nel gennaio del 2023, aveva acquistato sul web alcuni pastori da aggiungere al suo presepe ma all’interno del pacco aveva ritrovato un carico di 10 chili di erba, marijuana pronta per essere dosata e venduta.