Non vuole lasciare la figlia dai nonni e litiga con la moglie: 31enne accoltella il suocero

Una lite familiare finita nel sangue a Casoria, popolosa cittadina alle porte di Napoli, dove a seguito di una discussione tra marito e moglie, mentre accompagnavano la figlia dai nonni, l’uomo ha aggredito e accoltellato il suocero per poi pentirsi del suo gesto. Raggiunto dai carabinieri, è stato arrestato.

Casoria, marito e moglie litigano: lui ha accoltellato il suocero

La coppia doveva partecipare ad una festa per soli adulti e decide, così, di lasciare la figlioletta dai nonni. Le famiglie dei due giovani sposi non vanno per niente d’accordo e anche tra i due nascono continui diverbi, proprio come quello sfociato quando il papà, un 31enne decide di portare la bambina dai suoi genitori.

La compagna non è d’accordo e i coniugi iniziano a litigare finendo per insultarsi davanti alla bambina. Quando sono già sotto casa dei nonni paterni il 31enne, esausto, avvia l’auto e cede alle pressioni della donna raggiungendo l’abitazione dei suoi genitori e chiedendo loro di riprendersi per sempre la figlia.

I toni si accendono ulteriormente e il 31enne decide poi di andare via ma per strada reagisce d’impeto e inizia a prendere a pugni l’auto del cognato. Quest’ultimo, accompagnato dal suocero, va da lui e nasce una nuova rissa. Una lotta due contro uno che avrebbe fatto pendere l’ago della bilancia in favore della maggioranza se non fosse stato per il supporto del coltello che il 31enne aveva in tasca.

L’uomo colpisce il suocere con 5 coltellate all’addome, all’inguine, alla spalla e al torace e scappa via, lasciandolo in una pozza di sangue, mentre il figlio chiede aiuto e compone il 112. Il giovane papà sale in auto, percorre poche centinaia di metri ma poi si rende conto di aver fatto una sciocchezza, cambia idea e torna indietro.

I carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Casoria, al loro arrivo, trovano il 31enne lì, accovacciato vicino al suocero a cui aveva dedicato amichevoli parole di rassicurazione. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e sarà portato in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore ed è ancora sotto osservazione ma non in pericolo di vita.