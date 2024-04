Napoli trionfa a Venezia: Leone d’Oro all’imprenditore del caffè gustato in tutto il mondo

Ancora una volta l’eccellenza partenopea è stata premiata presso il palazzo della Regione Veneto in occasione del Gran Premio internazionale di Venezia: stavolta a ricevere il prestigioso Leone D’Oro, come riconoscimento dei suoi meriti personali, è stato Angelo Simonetti, imprenditore e fondatore dell’azienda Caffè Toraldo, nata a Napoli.

Leone d’Oro per il caffè Toraldo, eccellenza di Napoli

Una storia di successo quella di Simonetti che affonda le sue radici nel lontano 1968 quando in un piccolo locale del Rione Sanità avviò l’attività insieme ai fratelli, Mario e Giuseppe, e alla madre Maddalena Toraldo. Nel corso del tempo Caffè Toraldo si è affermato come un vero e proprio punto di riferimento di settore, divenendo la miscela più consumata nei bar di Napoli e conquistando il mercato nazionale.

Oggi, alla quarta generazione, il colosso dell’espresso è arrivato ad oltrepassare anche i confini nazionali, divenendo una realtà consolidata in Italia e all’estero, con nuovi canali di distribuzione nel mercato domestico. Non poteva, dunque, mancare per l’azienda il riconoscimento del Leone d’Oro che, istituito nel 1947, celebra l’eccellenza nelle arti e nell’imprenditoria che hanno contribuito allo sviluppo del nostro paese, onorando anche illustri figure del mondo dello sport, della cultura, della scienza e dello spettacolo.

“Sono veramente onorato di ricevere questo premio di rilevanza internazionale, circondato da eccellenze di così alto livello. Desidero ringraziare tutti per questo riconoscimento e aggiungere che, insieme alla mia famiglia, continueremo a portare avanti la nostra azienda con lo stesso impegno e dedizione di sempre, da oltre 50 anni, nel rispetto dei valori e dell’eccellenza, cercando costantemente il miglioramento per raggiungere nuovi traguardi” – ha commentato Simonetti alla consegna del premio.

“Per me è stato un piacere premiare Angelo Simonetti, detentore di un marchio storico sempre più in crescita. La sua eccezionale attività imprenditoriale deve essere da esempio per tutti: in un’area difficile ha reso il suo caffè uno dei primi al mondo. Grazie alla sua intuizione la grande qualità del caffe napoletano ed italiano è presente in tanti paesi nel mondo”.