In occasione di un concerto in programma a Sessa Aurunca (Caserta), Arisa non ha perso l’occasione per godersi una piacevole sosta nella città di Napoli, condividendo con i suoi followers l’incanto del panorama partenopeo e indossando rigorosamente la maglia della squadra azzurra.

Arisa a Napoli: si gode il panorama con la maglia azzurra

Prima dell’esibizione, l’artista si è concessa un momento di relax nella sua città del cuore. Direttamente dalla sua camera d’hotel, affacciata sul mare di Napoli, ha scattato alcune foto da vera partenopea: l’outfit è decisamente Made in Naples con la maglia dei campioni d’Italia.

La cantante ha condiviso anche un video dove ha preferito lasciare l’inquadratura per mostrare la vista mozzafiato che si è ritrovata davanti: quella del mare e del Castel dell’Ovo – circondato dalle suggestive barchette – che domina la scena. Una vera e propria dichiarazione d’amore per questa città che non smette di accoglierla con affetto e calore.

Del resto non è la prima volta che Arisa esalta pubblicamente Napoli. In una vecchia intervista aveva, ad esempio, dichiarato: “Mi sono sempre sentita un po’ napoletana. Quando penso a Napoli penso al sole, al mare, alla generosità del popolo napoletano che pur avendo poco ti dà quello che ha. Napoli deve farsi forte della sua bellezza, della sua cultura e non deve dimenticare la propria storia perché l’Italia è conosciuta nel mondo grazie alla cultura napoletana”.

Non sorprende che uno dei suoi ultimi pezzi di successo sia un brano interamente in napoletano, il tormentone Ortica. Pochi giorni prima del suo arrivo a Napoli a godere della spettacolare vista del Golfo erano stati la coppia di attori formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Era stata l’attrice napoletana a condividere uno scatto via social intitolandolo “Felicità”.