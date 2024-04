Salvezza, domenica serve una Turris formato maxi. I tifosi rispondono ‘presente’: verso il sold out

La Turris si prepara al rush finale, domenica contro il Monterosi può arrivare la tanto agognata salvezza (in caso di risultati favorevoli dagli altri campi e conseguente vittoria dei corallini). Gli uomini di Leonardo Menichini viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo gli ultimi risultati e soprattutto la vittoria di Latina, che ha dato linfa nuova in vista della corsa salvezza diretta. Nel mentre la prevendita dei biglietti iniziata ieri sottolinea dati molto incoraggianti, la possibilità di riavere il sold-out è molto concreta e sarebbe il secondo consecutivo tra le mura amiche.

La Turris chiamata all’ultimo sforzo, i tifosi rispondono presente

Domenica ci sarà l’ultima partita in casa della stagione per i corallini che come l’anno scorso vogliono festeggiare la propria salvezza con una settimana in anticipo. Gli uomini di Menichini galvanizzati dalla vittoria di Latina attendono con frenesia la partita di domenica sera, ma il traguardo raggiunto non dipenderà solo dagli uomini in rosso. Infatti con la vittoria serviranno una serie di combinazioni, che prevedono o la sconfitta del Monopoli a Crotone oppure la contemporanea sconfitta di Potenza e Virtus Francavilla, impegnate contro Messina e Juve Stabia, sfide sicuramente non facili nonostante le due squadre abbiano già raggiunto il proprio obiettivo stagionale.

Dall’altra parte i tifosi non fanno mancare il loro supporto. Dopo il sold-out contro l’Avellino, i supporters corallini nelle prime ore di prevendita fanno segnare già numeri molto incoraggianti che continueranno a crescere nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Risposta dunque che continua ad essere importante, nonostante una stagione complessa e che non finirà presto, viste le varie vicende fuori dal campo. L’importante però adesso è essere presenti e restare vicino alla squadra per portare la Turris alla salvezza, del resto poi se ne discuterà.