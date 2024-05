Mal di schiena al risveglio: perché succede e rimedi efficaci

Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più diffusi nella nostra società. In effetti, è così comune che non c’è differenza tra geografia, età o genere. Statisticamente colpisce gran parte della popolazione e ha un’incidenza leggermente maggiore nelle donne di età superiore ai 30 anni.

Potresti soffrirne da molto tempo e conviverci senza dargli troppa importanza. Probabilmente penserai che un giorno ti sveglierai e il problema scomparirà.

Ma la realtà è che applicare buone abitudini potrebbe migliorare notevolmente il tuo riposo.

Hai mal di schiena la notte che ti impedisce di dormire? Ti svegli ogni mattina con il mal di schiena e non sai perché?

Continua a leggere, in questo articolo ti spiegherò le cause più comuni del mal di schiena e anche come evitarlo.

Cos’è il mal di schiena quando si dorme?

Come suggerisce il nome, il mal di schiena notturno compare nella zona lombare quando ci sdraiamo e ci rilassiamo a letto.

Sebbene sia un disturbo comune, ciò non significa che sia normale. Il mal di schiena può avere enormi conseguenze sulla tua vita, a cominciare dal tuo umore. Non riposare adeguatamente implica livelli più elevati di stress, irritabilità e diminuzione della produttività.

L’importante è distinguere tra chi avverte già il dolore prima di andare a letto o se compare durante il sonno e ci impedisce di riposare adeguatamente.

Chi soffre di mal di schiena durante la notte non trova sollievo quando va a letto e addirittura peggiora.

Per altri, il dolore non inizia nemmeno finché non vanno a letto. C’è chi trascorre la giornata praticamente senza dolore. Ma di notte gli è quasi impossibile dormire.

Perché ci fa male la schiena quando dormiamo?

La causa del mal di schiena notturno non è sempre chiara. Esistono molteplici fattori di rischio che aumentano le possibilità di soffrire di questo problema e, normalmente, è causato da un insieme di fattori che si verificano contemporaneamente.

Per prevenire dolori futuri e curare definitivamente il dolore che ti fa soffrire attualmente, è importante conoscere i fattori più comuni che aumentano il rischio di mal di schiena:

Fattore 1: la tua salute generale

Essere in sovrappeso: sovraccarica le articolazioni e modifica la postura del corpo, provocando compensi muscolari forzati e disagi.

Stile di vita sedentario: il corpo umano non è progettato per stare seduto per così tante ore. È come tenere l’auto ferma per mesi nel garage. Quando provi ad avviarlo, non lo farà e avrà bisogno di manutenzione.

Evitare sforzi fisici continui e faticosi: causati generalmente dal sollevamento di pacchi troppo pesanti o da movimenti scomodi e ripetitivi.

Problemi strutturali del sistema muscolo-scheletrico: malattie come scoliosi, protrusioni del disco intervertebrale o ernie, restringimento del canale lombare…

Fattore 2: la tua postura

Cattiva postura e cattiva ergonomia del lavoro: è importante sapere quali posture ti danneggiano per poterle correggere.

E tu, che posizione sei? Ognuno di noi ha una posizione preferita per dormire ed è difficile cambiarla. Lo sappiamo. Ma è possibile apportare modifiche per adattare la nostra postura abituale a una più favorevole.

Di seguito vi racconteremo alcuni dei migliori trucchi per riposare rispettando la naturale curvatura della nostra colonna vertebrale.

Fattore 3: i tuoi elementi di riposo

Il tuo letto potrebbe essere, letteralmente, responsabile del tuo mal di schiena. Infatti, 6 persone su 10 affermano che il loro mal di schiena è migliorato dopo essere passati a un nuovo materasso.

Il motivo è che un materasso e un cuscino scadenti forniranno un supporto errato, inducendoti ad adottare posture forzate o innaturali.

È anche possibile che tu stia dormendo senza cuscino, così facendo sottoponi a tensione la tua postura.

Ecco perché è molto importante che tutte le componenti del tuo letto siano perfette e in ottime condizioni. Se così non fosse ti consigliamo di sostituirle.

Online puoi trovare tante guide che possono aiutarti nella scelta di materasso, cuscino e rete. Imigliorimaterassi.com offre una selezione di guide comparative sui migliori materassi presenti in commercio. Leggi con attenzione ogni aspetto così da scegliere solo il meglio.

Soluzioni per ridurre il mal di schiena

Come abbiamo già accennato, oltre ai dolori notturni, durante il giorno se si avverte affaticamento dovuto alla mancanza di riposo ed è una situazione a dir poco scomoda.

Pertanto, ti proponiamo alcune azioni che puoi applicare ora per risolvere questo problema.

Prenditi cura della tua postura durante il giorno

Fai del tuo meglio per essere consapevole della tua postura durante il giorno.

Se lavori da casa o studi, mantieni la schiena dritta e correggi costantemente la postura . In questo modo eviterai di sovraccaricare eccessivamente la zona lombare.

. In questo modo eviterai di sovraccaricare eccessivamente la zona lombare. Se devi passare molte ore seduto, rispetta le tue pause e alzati di tanto in tanto per camminare e fare qualche esercizio di mobilità.

Cambia posizione mentre dormi

Come ti abbiamo detto prima, dormire in determinate posizioni può esercitare ulteriore pressione sul collo, sui fianchi, sulla parte bassa della schiena e altro ancora. Tutto ciò può causare mal di schiena.

Pertanto è importante utilizzare i cuscini in modo appropriato:

Se dormi sulla schiena: Con un cuscino a livello cervicale ad alta rigidità e piuttosto spesso, rispetteremo la curva naturale in quella sezione della colonna vertebrale. Se mettiamo anche un altro cuscino sotto le ginocchia, sarà semplicemente la posizione ideale.

Sdraiato su un fianco: Questa è la seconda migliore opzione! Perché quando siamo su un fianco, si producono pressioni irregolari a causa del peso che il nostro corpo esercita sulle nostre articolazioni. Ma se mettiamo un cuscino tra le nostre ginocchia, eviteremo che la parte superiore dell’anca ruoti in avanti e otterremo una postura più neutra che rispetti meglio la curvatura della nostra colonna vertebrale.

Sdraiato a faccia in giù: Se puoi dormire solo in questa posizione, ci sono anche alcuni adattamenti che puoi seguire. Il cuscino da posizionare nella zona cervicale deve essere basso, per evitare un’iperestensione della zona che potrebbe provocare lesioni. Se ti muovi di notte, prova a rimuovere e sostituire il cuscino mentre cambi postura. È un po’ scomodo, ma efficace. Se invece dormi tutta la notte a pancia in giù, è meglio togliere il cuscino cervicale e posizionarlo nella zona dell’addome. In questo modo la curvatura della colonna vertebrale ritrova la sua posizione di riposo.

Conclusioni

Il mal di schiena è un disagio che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Esistono alcune differenze tra chi ne soffre giorno e notte o solo di notte, ma le misure di prevenzione e i consigli da seguire sono gli stessi per tutti i casi.

Si consiglia di condurre una vita attiva, di prendersi cura del proprio peso corporeo, di avere il controllo della propria postura sia nelle attività quotidiane che durante il sonno e, ovviamente, di scegliere buoni elementi per il riposo. Principalmente materasso e cuscino.

Il nostro corpo e la nostra salute sono una responsabilità che ci accompagnerà per tutta la vita. Se cambi le tue abitudini e il dolore non migliora, consulta un medico o un fisioterapista specializzato.