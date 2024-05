Palazzetto e piscina, l’ex sindaco Palomba: “Fondi PNRR ottenuti da noi, non siamo stati fermi”

Giovanni Palomba, ex sindaco di Torre del Greco rivendica lavoro fatto per la cittadella dello sport.

Dopo la visita di Malagò ai luoghi dove dovrebbero sorgere piscina, palazzetto e nuovo stadio in viale Europa a Torre del Greco, l’ex sindaco Giovanni Palomba ha sottolineato il ruolo della precedente amministrazione da lui guidata nel porre le basi per il progetto della cittadella dello sport.

Palomba: “Fondi PNRR grazie a noi, bene che Mennella porti avanti il progetto”

Nello spazio di viale Europa che dovrebbe ospitare la nuova cittadella dello sport a Torre del Greco, il presidente del CONI Giovanni Malagò non ha nascosto un certo sbigottimento, pur restando nel suo aplomb istituzionale. “Possibile che nessuno prima di lei abbia pensato di dare strutture sportive a questa città?”, ha risposto il n.1 dello sport italiano al sindaco Luigi Mennella alla presentazione del progetto.

Il primo cittadino ha affermato: “Di questo progetto si parla da 50 anni“, ed è vero. Ma di questo “fiume di parole”, qualcuna (abbastanza importante) è stata detta proprio dal predecessore di Mennella. Giovanni Palomba, infatti, in mattinata ha voluto ricordare: “Per quanto riguarda il palazzetto e la piscina, i fondi PNRR per la realizzazione sono stati reperiti dalla nostra amministrazione. Anche perché la scadenza per l’ottenimento di quei fondi ricadeva nel nostro quinquennio: non è vero che non abbiamo fatto niente“.

Noi vicini allo sport: abbiamo lavorato per lo stadio da serie C

Prosegue Palomba: “Sono molto contento che l’attuale amministrazione stia portando avanti fortemente questo progetto per il bene della città, migliorandolo ed ingrandendolo con l’aggiunta dello stadio, così come sta avvenendo con altri: e sono certo che Mennella sarà altrettanto in gamba a reperire altri fondi. Da parte nostra, siamo stati vicini allo sport cittadino, a migliorare lo stadio Liguori con i lavori necessari per un campionato di Serie C”.

Langella: “Abbiamo insistito per far finanziare progetto”

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Michele Langella, oggi consigliere comunale di opposizione ma punto di riferimento politico del quartiere S. Maria la Bruna nel quale dovrebbe sorgere l’impianto: “Abbiamo da sempre creduto nell’importanza della cittadella in viale Europa sia per lo sviluppo turistico del territorio, sia per l’importanza che esso avrà per gli sport cosiddetti minori e lo dico da ex atleta di judo: per questo mi sono speso personalmente insieme all’ex assessore Enrico Pensati all’epoca affinché venissero presentate le proposte che avevamo nel cassetto per stadio, palazzetto e Litoranea, anche a rischio di grandi sacrifici politici”.

“Un bene per la periferia: ci abbiamo sempre creduto. Ma ci aspettavamo garbo istituzionale”

“Per questo è un bene che l’attuale amministrazione sviluppi il progetto, i cicli politici si aprono e si chiudono ed ora tocca a loro: ma rivendichiamo la paternità del progetto preliminare grazie al quale sono stati ottenuti i fondi e l’eccellente lavoro sia politico dell’ex amministrazione, sia degli ex dirigenti comunali che con grande sforzo ci hanno lavorato”, ha proseguito.

Concludendo: “Sarebbe stata, a mio parere, una forma di correttezza e garbo istituzionale invitare al “battesimo” della cittadella, alla presenza di Malagò, anche qualche rappresentante della precedente amministrazione, il sindaco stesso o l’assessore allo sport”.

Un ruolo ricoperto da Giuseppe Speranza che pure è intervenuto commentando la diretta dell’evento realizzata da VesuvioLive.it, anch’esso sottolineando come nell’assolato pomeriggio di viale Europa non si fosse minimamente menzionata la genesi del progetto. E che, al commento di uno spettatore che si aspettava la presenza dell’ex delegato allo sport cittadino ha commentato: “Non sono solito andare ad eventi ai quali non sono stato invitato”.