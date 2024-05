VIDEO/ La bellissima donna non se lo fila di striscio, Gasperini rimane con la moglie

Nessun tradimento. Niente liaison con la bellissima donna di nome Napoli. Le parole infelici pronunciate da Gian Piero Gasperini al termine della finale di UEFA Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayer Leverkusen non hanno trovato seguito.

VIDEO/ La bella donna non se lo fila di striscio, Gasperini rimane con la moglie

E così la ‘moglie’ Percassi ci ha davvero messo pochissimo a far rientrare nei ranghi il tecnico. Come confermato anche da Sportmediaset, Gasperini ha avuto le rassicurazioni del caso dal club, e rinnoverà anche per la prossima stagione il suo contratto.

? Il patron Antonio Percassi sul futuro di Gasperini: “Sta andando tutto bene. Dobbiamo ancora vederci, ma non c’è problema…” pic.twitter.com/XU9BXZqxSh — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) May 24, 2024

Probabilmente quelle frasi pronunciate a caldo hanno sortito l’effetto sperato, e le parti hanno velocemente trovato l’accordo per proseguire il proprio matrimonio. La lista di Aurelio De Laurentiis perde dunque uno dei suoi nomi più caldi, ma allo stesso tempo uno dei meno desiderati dalla piazza. Tra il popolo partenopeo e il Gasp, infatti, non c’è mai stata grande empatia, per usare un eufemismo.

Il candidato numero uno alla panchina azzurra rimane Antonio Conte, mentre i bookmakers hanno sovvertito le proprie quotazioni inserendo un nuovo nome tra i papabili. Si tratta di Roberto De Zerbi, particolarmente apprezzato dalla tifoseria.