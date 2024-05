Incidente nel Napoletano, Salvatore muore a 19 anni: guidava una 26enne senza patente

Sarebbe morto sul colpo Salvatore Vertolomo, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica, a Castellammare di Stabia, a seguito di un grave incidente avvenuto in via Ripuaria.

Incidente a Castellammare: Salvatore morto a 19 anni

Stando alle prime ricostruzioni, fornite da Rai News, Vertolomo era in sella al suo scooter, insieme ad un amico quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con una automobile sulla quale viaggiavano 5 persone. Pare che alla guida dell’auto vi fosse una giovane di 26 anni sprovvista di patente, denunciata con l’accusa di omicidio stradale alla Procura di Torre Annunziata.

Prima della ricostruzione dei carabinieri, che ha permesso di identificare la conducente dell’auto, un 51enne avrebbe dichiarato falsamente di essere stato lui alla guida durante lo scontro, probabilmente per coprire la ragazza priva del titolo obbligatorio per la conduzione di veicoli su strade pubbliche.

La salma è attualmente a disposizione degli inquirenti e sarà sottoposta ad autopsia per risalire alle reali cause del decesso del 19enne. Ferito anche l’amico che si trovava dietro di lui, a bordo dello scooter, trasferito al pronto soccorso per i necessari accertamenti. Non è in pericolo di vita. I passeggeri dell’auto, invece, sono rimasti tutti illesi.

“Non avrei mai pensato di dover scrivere un elogio funebre per te, di dover usare questa parola, di dover usare questo timbro così amaro, così devastante. Avrei voluto scrivere tanto altro, ma non questo. Mille ricordi, mille momenti, altrettanti litigi mi sono passati davanti agli occhi nell’esatto momento in cui ho appreso la notizia. Non ci credevo, non potevo, non volevo. Non abbiamo avuto un rapporto costante, legati dal passare del tempo insieme, non eravamo così, ma dovunque andassi, dovunque fossimo bastava un saluto, un colpo di clacson per tenere insieme il legame tra noi” – si legge in una delle dediche diffuse sui social per il giovane scomparso.

“Non dimenticherò mai quel bimbo con gli occhi grandi, smorfioso e antipatico con cui litigavo sempre ma con cui adoravo passar edel tempo. Non dimenticherò mai quel ragazzo silenziosamente timido, in procinto di crescere, con un cuore grande, grandissimo. Non dimenticherò la tua voglia di vivere, il coraggio, la caparbia. Quanto odio queste parole, questo dolore, questa amara consapevolezza che la tua vita sia stata ingiustamente spezzata dall’incapacità dell’essere umano di dare peso alla vita degli altri“.

“Il mio cuore perde un pezzo di sé a ogni parola che metto giù. Come faremo a non vedere il tuo sorriso? I tuoi occhi? Come faremo senza di te? Non sei più qui e niente potrà riportarti da noi, dalle braccia di tua madre e di chi ti ha amato e ancora ti ama. Nulla potrebbe rinsavire il nostro dolore, soltanto riaverti indietro e svegliarci da questo terribile incubo. La nostra vita non sarà più la stessa, noi non saremo più gli stessi, non ci resta che vivere con la speranza di rincontrarti un giorno, di stringerti forte e viverti come avremmo dovuto fare in questa vita. Il mio cuore non ti dimenticherà mai cugino mio bellissimo”.