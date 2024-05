La città di Portici in TV su Rai2, esempio di virtuosità: “Niente servizi a chi non paga tributi”

Un servizio dedicato a Portici nel corso della trasmissione “Tango” del 20 maggio 2024: tema della puntata l’evasione fiscale. Nel comune del vesuviano, molti servizi sono off-limits per chi non è in regola con i tributi locali.

La RAI a Portici, comune virtuoso per i tributi locali

Le telecamere di Rai2 sono sbarcate a Portici per un servizio andato in onda durante il talk show Tango, condotto da Luisella Costamagna, il 20 maggio scorso. Il focus della puntata è stata l’evasione fiscale, tra evasori invisibili al fisco e contribuenti tartassati, condono preventivo e rottamazione delle cartelle.

Portici è stata presa come esempio per il fatto che molti servizi locali, dai permessi di parcheggio all’accesso ZTL, fino allo sversamento dei rifiuti ingombranti nelle isole ecologiche, non sono accessibili ai cittadini che non pagano le tasse comunali.

Meno servizi a chi non paga: “Recuperato 1 milione di euro”

Nel servizio di Manuela Maddaloni, che mostra tra l’altro dei bellissimi scorci del molo borbonico del Granatello, a parlare è Maurizio Capozzo, addetto stampa del comune. “Se riusciamo a recuperare soldi siamo in grado di fornire servizi gratuiti“, spiega Capozzo a due passi dalla spiaggia delle Mortelle, a disposizione dei cittadini senza pagare un euro e comunque ricca di servizi.

“Se non sei in regola con i tributi e vuoi sversare rifiuti ingombranti, l’isola ecologica è chiusa per te”, spiega l’addetto stampa. L’intervistatrice definisce “bannato” il cittadino che non paga i tributi, ma il rappresentante del comune tiene a precisare: “È un cittadino che non può avere una serie di vantaggi che hanno invece tutti coloro che puntualmente pagano”.

Un sistema persuasivo che, racconta Capozzo, ha portato nelle casse comunali più di 1 milione di euro: “Per un bilancio come quello del comune di Portici sono soldi importantissimi”. In studio è presente anche la commercialista Rossella Erra, residente a Portici, alla quale la conduttrice chiede cosa ne pensa della politica comunale. La professionista conferma, ponendo un focus particolare sui rifiuti: “Da cittadina mi sento soddisfatta, ti parlo di una cosa non semplice come la spazzatura: Portici è uno dei comuni che differenzia meglio in Italia”.