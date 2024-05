Lutto al San Carlo di Napoli, è morta l’addetta stampa Giulia Romito: aveva 44 anni

Lutto al Teatro San Carlo di Napoli per la scomparsa della giornalista e capo ufficio stampa Giulia Romito, morta all’età di 44 anni. Si sarebbe spenta a causa di una malattia.

Napoli, Teatro San Carlo in lutto: è morta Giulia Romito

L’annuncio della sua dipartita è stato diffuso sui social del celebre Teatro napoletano: “Tutti i lavoratori della Fondazione Teatro di San Carlo, esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Giulia Romito, ufficio stampa del lirico di Napoli. La ricordiamo con amoree, così nel suo Teatro”.

I funerali della giornalista si terranno nella giornata di domani, 31 maggio, alle ore 12:00 presso la Chiesa degli Artisti di piazza Trieste e Trento. Non sono state rese note le cause del decesso ma pare che la donna si fosse ammalata di recente. In tanti hanno voluto ricordarla sui social con commoventi messaggi d’affetto.

“Tre anni di colleganza al San Carlo ma soprattutto una bella amicizia. Mi mancherai tantissimo Giulia. Adesso sarai in cielo a preparare i comunicati stampa per il Regno dei Cieli. Fai buon lavoro come hai sempre fatto” – si legge nella dedica pubblicata da una sua collega.

“La mente e il cuore si rifiutano di dare addio a Giulia, competentissima, zelante, precisa, generosa collega con la religione del lavoro, la sinapsi veloce e la battuta pronta. L’unico pensiero sostenibile è la gratitudine per averla conosciuta. Ciao stella” – è il contenuto di un altro messaggio.