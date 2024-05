VIDEO/ Miracolo nel salernitano attribuito a Carlo Acutis: donna riprende a camminare

A Nocera Inferiore, nel salernitano, una donna ha ripreso a camminare lasciando le stampelle nell’istante in cui è stato ufficializzato il decreto di canonizzazione di Carlo Acutis.

Stando al racconto di Don Giuseppe Perone, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Nocera Superiore, nel momento in cui Papa Francesco ha annunciato l’avvio del processo di santificazione del giovane, scomparso all’età di 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante, la signora Paola avrebbe percepito una sensazione di freddo partita dalla punta dei piedi e velocemente estesa a tutto il corpo, lasciando istintivamente le stampelle per poi non utilizzarle più.

Il primo miracolo di Carlo Acutis

Si tratta del secondo miracolo attribuito a Carlo Acutis: il 12 ottobre 2013 nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, di cui era parroco padre Marcelo Tenorio, era in corso una benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, nello specifico un pezzo del pigiama macchiato di sangue con cui egli aveva dormito poco prima di morire. Matheus, a causa della sua malattia, non era soggetto al regolare sviluppo fisico dei bambini della sua età e rimetteva qualsiasi cosa ingerisse, sia gli alimenti solidi sia le bevande, andando incontro ad un deperimento organico che faceva temere per la sua vita.

Quando fu il suo turno di toccare la reliquia, su suggerimento del nonno che lo accompagnava, chiese la grazia di non rimettere più; da quel momento il fenomeno cessò. Negli anni successivi il bambino fu sottoposto a una serie di esami diagnostici dai quali la malformazione risultò scomparsa e il pancreas tornato normale, e vi fu anche la ripresa della normale crescita staturo-ponderale. La guarigione “istantanea, completa e duratura” è stata ritenuta inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione delle cause dei santi.

Nel novembre 2019 la Consulta Medica ha espresso parere positivo sul miracolo attribuito alla sua intercessione. Il 21 febbraio 2020 papa Francesco ha riconosciuto il miracolo. La cerimonia di beatificazione è avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020 ed è stata presieduta dal cardinale Agostino Vallini in rappresentanza del papa; da allora la ricorrenza liturgica viene celebrata il 12 ottobre, anniversario della sua scomparsa.