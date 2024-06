“Chiammame ammore”, applausi al Maradona per il brano di Fiorellino e Andrea Sannino

Si intitola “Chiammame ammore” l’ultimo brano cantato da Gianni Fiorellino ed Andrea Sannino, eseguito per la prima volta davanti ad uno stadio Diego Armando Maradona gremito di persone. La musica della commovente ballata è firmata anche dal torrese Franco Desyre.

“Chiammame ammore”: inedito, concerto e docufilm per Fiorellino

Un’inedita collaborazione tra due giovani mostri sacri della musica contemporanea napoletana ha sugellato l’apertura della stagione di concerti allo stadio Maradona di Napoli. Il concerto evento di Gianni Fiorellino “Tutto in una notte“ ha fatto registrare il sold out: quasi 20.000 persone ad applaudire nella notte di fine maggio napoletana.

“Tutto in una notte”: sold out al Maradona

Grande attesa del pubblico per la proiezione unica del docufilm “Aspettami stanotte”, del regista Luciano Filangieri. Il lungometraggio ripercorre il percorso umano e professionale di Fiorellino, dalle ultime hit che hanno scalato le classifiche di Spotify alle esperienze a Sanremo. Una storia che a breve dovrebbe arrivare anche sul piccolo schermo grazie agli accordi già siglati con Amazon e Netflix.

Il brano feat. Andrea Sannino, musica di Franco Desyre

Ma il concerto è stato anche l’occasione per presentare l’ultimo singolo, un featuring con un altro artista amatissimo dal pubblico, Andrea Sannino. “Chiammame ammore” è un inno all’amore vero, accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico: la song si candida già a diventare tra le più ascoltate dell’estate appena iniziata e a fare da sfondo a video e stories spopolando sui social soprattutto tra i giovani partenopei.

Dietro la toccante melodia c’è la mano artistica di Franco Desyre: è del poliedrico arrangiatore e musicista di Torre del Greco l’idea musicale che ha fatto venire le lacrime agli occhi ai tanti che hanno ascoltato il brano dal vivo allo stadio. La canzone è uscita su tutte le piattaforme subito dopo il live, il 1° giugno.

L’arrangiatore torrese dietro tanti successi “virali”

“Iniziammo con un motivo che piaceva al maestro Fiorellino ed a lui piacque subito”, racconta Desyre, “dopo quell’ascolto abbiamo lavorato tanto, ho avuto il piacere di lavorare a quattro mani con Carmela D’Agostino per realizzare questo lavoro: penso che la collaborazione sia il modo migliore per raggiungere i più importanti traguardi“. Tre firme, quindi, quella di Gianni Fiorellino, Carmela D’Agostino e Franco Desyre per la nuova song che ha emozionato il Maradona.

Un altro scalino nel percorso artistico in crescendo del musicista che ha dimostrato, negli ultimi anni, di sapere esattamente quali note scrivere per arrivare al cuore delle persone e soprattutto nei loro smartphone: sue anche le musiche di “Ma quale dieta”, il brano cantato da Luca Pescheria e portato al successo dalla nazionale di calcio italiana agli europei 2021; c’è il suo zampino anche dietro alla viralissima “Sarà lui sarà lei” di Mario Forte.