Ghali non parteciperà al Radio Italia Live in programma il prossimo 27 giugno a Napoli. A denunciare le motivazioni che hanno spinto a cancellare il nome del cantante dalla scaletta è stato lo stesso artista, che attraverso il canale ‘Real Talk’ sul sito Middle East Eye, ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato. Sono stato punito per aver chiesto un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina durante l’evento tenutosi in piazza Duomo a Milano lo scorso 15 maggio”.

Concerto Radio Italia a Napoli, Ghali shock: “Censurato perché ho detto ‘Stop al genocidio'”

“Sono deluso, scioccato e sorpreso, ma non mi pento. Mi sorprende però che avvenga in un evento che ha a che fare con l’arte e con la musica in un paese in cui c’è libertà d’espressione. Il palco è per me un posto per comunicare, per mandare un messaggio. Non è nel mio stile fare musica senza un messaggio, ho sempre unito le sue cose”.

Non si è fatta attendere la replica di Radio Italia, risposto così, come riportato anche da Ansa: “Si è trattato di un equivoco, come potrà essere sicuramente confermato, nei primissimi dialoghi con i responsabili della discografica. L’invito per Ghali era inizialmente previsto per l’evento di Napoli, in seguito, su insistenza dello stesso artista e del suo management, direttamente con il nostro presidente, si era riusciti ad inserirlo nel cast di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano, lo scorso 15 maggio. L’invito per Napoli è quindi automaticamente decaduto e, infatti, il nome di Ghali non è mai apparso nell’elenco ufficiale del cast di Napoli, rilasciato lo scorso 28 maggio”.

Radio Italia conferma inoltre che “il palco di Radio Italia Live – Il Concerto ha sempre garantito e sempre garantirà la massima libertà espressiva agli artisti ospiti”.