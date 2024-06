Mutui, cos’è lo “spread” e come risparmiare? Ce lo spiega Luigi Sammarco, consulente creditizio

Quando si parla di mutui si sente spesso nominare lo spread: è una delle due componenti del tasso d’interesse. In pratica, un fattore da attenzionare per risparmiare cifre importanti sui nostri debiti: facciamo chiarezza sull’argomento con il consulente creditizio Luigi Sammarco dello studio Sammarco Consulenza.

Cos’è lo “spread” di un mutuo? I consigli di Sammarco, consulente creditizio

Lo spread sui mutui è un termine utilizzato per indicare il margine di profitto che una banca applica a un tasso di interesse di riferimento quando concede un mutuo. In altre parole, rappresenta la differenza tra il tasso di interesse totale che il mutuatario paga e il tasso di interesse di base, stabilito dalla BCE.

“Nel 2023 abbiamo avuto continui aumenti di tassi – spiega Luigi Sammarco, consulente creditizio con 40 anni di esperienza alle spalle – purtroppo, questo ha messo in ginocchio le famiglie che si sono viste applicare dei tassi esorbitanti: il costo del denaro è saltato al 4,5%. Sommando anche lo spread, molti sono stati costretti a pagare il 50-60% in più della rata prevista al momento della stipula”.

“La stagione degli aumenti è terminata: buone opportunità, ma occhio allo spread”

Questa fase, spiega Sammarco, è terminata: “Oggi un tasso fisso è intorno al 3,50% e questo è una cosa estremamente positiva”. Una situazione che apre spiragli di luce per quanti vogliono contrarre un mutuo oppure vogliono surrogarne uno già esistente, magari approfittando del costo del denaro che si va abbassando.

Ma in questa stagione di vantaggi le insidie sono dietro l’angolo ed è sempre opportuno affidarsi a consulenti esperti per trattare le condizioni migliori: “Lo spread non è altro che il guadagno della banca: il tasso finale che propone la banca è la sommatoria di quello previsto dalla BCE ed il guadagno, appunto lo spread. Quindi bisogna fare molta attenzione, quando si va a contrarre un mutuo, ad analizzare la quota di spread”.

Con la giusta consulenza, rate giù anche del 30%

Buone opportunità, quindi , ma da sfruttare con attenzione. La stagione dei ribassi potrebbe essere iniziata proprio con il taglio dei tassi del 6 giugno scorso: “Con la riduzione dell’inflazione ed il rallentamento dell’economia, la Banca Centrale Europea dovrebbe continuare ad abbassare i tassi, come già fatto ad inizio mese: almeno fino alla fine del 2024″.

Una grande notizia per chi sta rimborsando un mutuo, per chi è stato “schiacciato” dai tassi variabili degli ultimi anni ma anche per chi vuole ritrattare il proprio tasso fisso: “Possiamo dire – spiega Sammarco – che una rata di 750 euro potrebbe arrivare a 500 euro. Se si riesce a fare una buona surroga potremmo scendere anche al di sotto di questa quota”.

Studio Sammarco, dove si trova e contatti

Lo studio di Luigi Sammarco si trova a Torre del Greco, in Via Cesare Battisti, 54. Per info: 0818495228 e 3485165040, oppure via email ad info@sammarcoconsulenti.it.

Social pages

Facebook: Sammarco Consulenza Creditizia

Instagram: Sammarco Consulenza Creditizia

Linkedin: Luigi Sammarco