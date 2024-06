È di San Giorgio la stella della ginnastica artistica: è campionessa d’Italia a soli 9 anni

Ancora un successo sportivo per la città di San Giorgio a Cremano con la vittoria ai campionati nazionali di ginnastica artistica della piccola Maria Lourdes che a soli 9 anni ha conquistato il più alto gradino del podio italiano. A riceverla, in Comune, per premiarla è stato il sindaco Giorgio Zinno.

È di San Giorgio la campionessa di ginnastica artistica: ha 9 anni

“Cari concittadini, nella nostra comunità vi è un talento nella ginnastica artistica senza precedenti. È Maria Lourdes, ginnasta di 9 anni che ha vinto il campionato nazionale Gold A1 a Riccione ed è stata convocata per la collegiale nella sua categoria. La piccola Maria frequenta la scuola Formisano e si allena a Napoli 5 giorni a settimana con grande passione e sacrificio” – ha raccontato il primo cittadino via social.

“Il suo talento in questa disciplina tanto difficile quanto impegnativa, l’ha portata a soli 9 anni ad essere una campionessa di livello nazionale. Per questo, insieme al consigliere Andrea Longobardi, le abbiamo consegnato una targa con cui riconosciamo il suo innegabile valore di atleta e che in futuro rappresenterà un ricordo dei suoi primi traguardi sportivi”.

“Maria Lourdes ha messo piede in una palestra per la prima volta a 3 anni e mezzo, da allora ha iniziato a praticare ginnastica senza mai fermarsi. Appena ha raggiunto l’età per gareggiare lo ha fatto in diverse competizioni federali fino ad arrivare alla finale nazionale con cui ha sbaragliato tutte le concorrenti. Vederla volteggiare sulle parallele, sulla trave e a corpo libero è entusiasmante e coinvolgente” – ha continuato.

Un successo che segue di poco quello già celebrato dal sindaco Zinno che aveva visto un altro cittadino sangiorgese primeggiare in ambito sportivo: poche settimane fa era stato il giovane Cristian a salire sul podio nazionale di judo, conquistando il terzo posto nella categoria under 15.

“Complimenti ai genitori che le hanno saputo infonderei valori dello sport e il senso del sacrificio e che a loro volta compiono altrettanti sacrifici nell’accompagnarla in questo percorso, in cui viene seguita dai suoi allenatori Claudio Ruggiero, Giorgio De Maria e Giorgia Ruggiero. Sono sicuro che sentiremo parlare molto di Maria Lourdes e, anche con l’assessore allo Sport, Carlo Sarno, continueremo a valorizzare i nostri talenti e i nostri campioni. Complimenti, San Giorgio a Cremano è con te“ – ha concluso.