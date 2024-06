Napoli continua a valorizzare la risorsa mare restituendo a cittadini e turisti spiagge gratis ed attrezzate: è il caso del Mappatella Beach, la spiaggia alla Rotonda Diaz, diventata ormai alla portata di tutti con l’installazione di docce, bagni, pedane e ombrelloni per disabili.

Mappatella Beach, rinasce una delle spiagge più famose di Napoli

Conosciuta come una delle spiagge più famose della città, Mappatella Beach torna ad essere un luogo ospitale dove poter trascorrere piacevoli giornate di sole in totale comodità. Sul posto sono, infatti, presenti docce, servizi igienici e una fontanina oltre ad una passerella per consentire l’accesso dei disabili e bagni chimici riservati sempre ai diversamente abili.

Grazie all’installazione delle pedane, le carrozzelle possono raggiungere agevolmente la battigia, sostando presso gli ombrelloni dotati di appositi supporti. Gli interventi sono stati messi in campo grazie all’impegno del Comune di Napoli e della I Municipalità. A seguire i lavori di riqualificazione, in queste ultime settimane, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo orgogliosi di come Il Mappatella, per la quale abbiamo fatto battaglie decennali, sia una spiaggia libera sempre più attrezzata e alla portata di tutti. Grazie anche alle nostre pressanti richieste abbiamo ottenuto da anni l’installazione delle docce, della fontanina e dei bagni che quest’anno sono ritornati e da due anni i servizi per i disabili. Un miracolo” – ha commentato Borrelli.

“Era una situazione impensabile fino a qualche tempo fa ed ora è realtà. Siamo soddisfatti di come viene gestita e tenuta la spiaggia. Volendo tirare fuori qualche numero, diciamo che siamo al 75% di soddisfazione, considerando il livello di pulizia, manutenzione e civiltà”.

“Come detto, questa spiaggia frequentata da autoctoni e turisti è alla portata di tutti, proprio di tutti, anche di chi dovrebbe essere escluso. Parlo ovviamente degli incivili e degli abusivi che affittano senza autorizzazione alcuna, e facendo uso di metodi arroganti e prepotenti, sedie e ombrelloni, contrastando completamente il concetto di spiaggia libera” – ha concluso.