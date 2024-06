Allerta caldo, Napoli vicina ai bisognosi: docce, biancheria, pasti e bevande gratis

Anche quest’anno, in vista dell’ondata di caldo che colpirà la Campania, il Comune di Napoli ha attivato un apposito piano per aiutare i più bisognosi, mettendo loro a disposizione dormitori, docce, pasti e biancheria.

Ondata di caldo, il piano per i bisognosi a Napoli

L’assessorato alle Politiche Sociali, con l’assessore Luca Fella Trapanese, ha disposto un pacchetto di misure straordinarie per il sostegno di coloro che vivono in strada. Per questo motivo l’orario di accesso al dormitorio pubblico CPA è stato anticipato al pomeriggio, così da consentire ai senzatetto di ripararsi anche nelle ore più calde.

Inoltre, è stato potenziato il servizio docce, in particolare sono state riattivate quelle presenti all’istituto Tanucci e al Sai di vico Volpicelli, dove gli ospiti potranno intrattenersi e riposarsi anche in un piccolo angolo ristoro, oltre ad usufruire del servizio guardaroba.

Si intensifica anche l’attività della centrale operativa e delle cinque unità di strada con servizi mirati che vengono predisposti in base ai bollettini meteo diffusi dalla Protezione civile regionale. In questo modo sarà garantita la distribuzione frequente di bevande e biancheria per chi ne ha bisogno.

“Cerchiamo di essere vicini ai nostri fratelli più deboli che vivono la strada. Stiamo lavorando alla creazione di nuovi servizi sempre più concreti per affrontare in modo adeguato il fenomeno delle tante persone senza dimora” – ha commentato l’assessore Luca Trapanese.

Intanto, le previsioni meteo annunciano l’arrivo dell’anticiclone africano Minosse, responsabile della prima vera ondata di caldo che investirà l’Italia intera. Benevento, Caserta e Napoli, stando alle stime dei meteorologi, sono collocate nell’elenco delle città più “bollenti” delle prossime ore, con temperature che potrebbero anche sfiorare i 40 gradi. La Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta per le possibili criticità derivanti dall’aumento improvviso delle temperature.